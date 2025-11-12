半透明デザインで背面も映える ASUS ROG史上最速のOLEDゲーミングモニター「Swift OLED PG27AQWP-W」

ROG史上最速のOLEDゲーミングモニターが登場

ROG史上最速 540HzのOLEDゲーミングモニター 720Hz HD画質への切り替えも可能なデュアルモード対応

ROG Swift OLED PG27AQWP-W

半透明のバックパネルを採用したデザイン

ASUS JAPANは11月下旬、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」のゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」の国内販売を開始する。新製品は、構造美と知的機能を融合したデザインで、シルバー仕上げのスタンドと半透明バックパネルを採用した26.5型QHD（2560×1440）OLEDゲーミングモニター。OLEDゲーミングモニターとしてはROG史上最速のリフレッシュレート540Hz、応答速度0.02msを発揮し、画面は720HzのHD（1280×720）への切り替えも可能だ。また、パネルにはタンデムOLEDテクノロジーを採用。従来のWOLEDモニターと比較して、ピーク輝度が15％向上、色域容積が25％拡大、OLED寿命が60％延長されている。カラー再現度も高く、VESA DisplayHDR 500 True Blackに準拠し、99.5％DCI-P3色域、10ビットカラー、デルタE＜2の高精度な色再現を実現。ゲーミングだけでなく、写真・動画編集などのクリエイティブ用途でも活用できる。このほか、OLEDパネルの焼き付きリスクを低減する独自技術「OLED Care Pro」を搭載し、ユーザーの離席を検知して自動的に黒画面へ切り替わる。インターフェースはDisplayPort 2.1 UHBR20（最大80 Gbps）×1、HDMI 2.1×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック×1。外部カメラやアクセサリー取り付けに使える三脚ソケットも備える。