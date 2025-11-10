アイリスオーヤマ初のゲーミングモニターが登場 カラバリ7色で好みで選べる！

アイリスオーヤマ初のゲーミングモニターシリーズ

「LUCA ゲーミングモニター」

豊富なカラーバリエーション ヌルヌル動いて3年間の製品保証付き

LUCA ゲーミングモニター

（画像はピンク）

インテリアに合わせて選べる7色

アイリスオーヤマは11月10日から、同社初のゲーミングモニターシリーズ「LUCA ゲーミングモニター」の23.8インチモデル、27インチモデルをWeb通販を中心に順次発売する。公式通販での価格は、23.8インチで2万9800円、27インチで3万9800円。新製品は、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、パープル、イエロー、グリーンの7色のカラーバリエーションを展開し、インテリアに合わせて色を選べるのが特徴のゲーミングモニター。23.8インチモデルは、視界に収まりやすい画面サイズで、最大解像度はフルHD（1920×1080）、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms。シューティングゲームなどのスピード感があるゲームジャンルでも安心して使用できる。27インチモデルは、最大解像度がWQHD（2560×1440）で、リフレッシュレート180Hz、応答速度1msを発揮。没入感が求められるRPGゲームやアクションゲームに適している。なお、いずれも液晶にはノングレアの高速応答・広視野角パネルを採用し、最大表示色は1677万色、sRGB100％カバーの広色域となっている。デザインは、画面のフチが目立ちにくいスリムベゼル設計で、モニターを横に2台並べても画面がより自然につながって見えるようになっている。インターフェースは、23.8インチがHDMI×1、DisplayPort×1、27インチがHDMI×2、DisplayPort×2。このほか、本体をアームや壁に設置できるマウント取付に対応。ブルーライト低減機能を備え、3年間の製品保証が付く。