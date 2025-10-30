ASUS ROGのコンパクトゲーミングキーボード「Falchion Ace HFX」に日本語配列モデル 優れた打鍵感と低遅延を実現

ROG Falchion Ace HFX Gaming Keyboard

5層構造＆磁気式スイッチで優れた打鍵感を実現 PC2台同時接続も可能

ROG HFX磁気式スイッチ

5層構造で操作音や振動を吸収

本体右背面のトグルでラピッドトリガーに切り替える

左右にUSB-Cポートを搭載

ASUS JAPANは10月31日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」から、ROG HFX 磁気スイッチを採用した65％ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX Gaming Keyboard」の日本語配列モデルを発売する。新製品は、超高速、超高精度性能、1億回の打鍵に耐えられるキー寿命を備えたルブ済み磁気式スイッチ「ROG HFX磁気式スイッチ」を採用したコンパクトなゲーミングキーボード。サイズは幅315×奥行115×高さ38mmで、重さは643g。ROG HFX磁気式スイッチは、0.1～4.0mmの間で作動範囲を調整できる。作動点の調整は、多機能ボタンやタッチパネル、Armoury Crateソフトウェアを使用する。ポーリングレートは8000Hzを実現。一般的なゲーミングキーボードの最大8倍の高速応答を可能にし、1ミリ秒の遅延を0.125ミリ秒まで短縮している。さらに2層のPORONフォームと3層のシリコンからなる5層の耐振動・消音レイヤーを採用することで、操作音や打鍵音、キーストロークの振動を吸収。クッション性に優れた打鍵感となっている。ラピッドトリガーは、右背面パネルにある専用スイッチで切り替える。有効にするとWASDキーのみラピッドトリガーに切り替わり、ゲームプレー時に便利だ。他のキーにも適用する場合は、別途Armoury Crateで設定する。インターフェースは、USB2.0 Type-C。左右にUSB-Cポートを搭載し、最大2台のPCに同時接続ができる。