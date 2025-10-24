デスクトップミニPCとしても使える 高性能ポータブルゲーミングPC「GPD WIN 5」

高性能ポータブルゲーミングPC GPD WIN 5に国内正規版登場

AMD Ryzen AI Max+搭載でAI機能も充実 操作性も強化 ゲーム以外でも使える高性能機

GPD WIN 5

別売りのスマートドッグでさらに幅が広がる

インターフェース

天空は12月27日、GPD社が開発したAMD Ryzen AI Max＋採用のWindows 11搭載7インチポータブルゲーミングPC「GPD WIN 5」国内正規版をGPDダイレクト、ハイビーム各店舗、Amazon.co.jpなどで発売する。発売価格から5000円オフとなる先行予約を受け付けている。新製品は、約22mmの薄型サイズと約565gの軽量設計で、コンパクトながらAMD Ryzen AI Max+ 385／395プロセッサを搭載し、外出先でも自宅でもゲームを楽しめるポータブルゲーミングPC。演算性能が50TOPSのNPUを搭載し、さまざまなAI機能を活用できる「Copilot+PC」認定PCとなっている。AMD Ryzen AI Max＋ 395は、16コア32スレッドCPUとRadeon 8060S GPUを統合し、180W給電時はTDP最大85WでデスクトップPCに迫る描画性能を持ち、内蔵GPU性能はノート向けGeForce RTX 4060クラス相当。最新のAAAタイトルも快適に遊べる。ディスプレーは、インチフルHD（1920×1080）解像度の高輝度・高色域のパネルディスプレーを採用。リフレッシュレートは120Hzで、滑らかかつ鮮やかな映像表現を体験できる。さらに、高強度 Gorilla Glass 6を採用し、万が一の場合でも割れにくくなっている。メモリーには最大64GB LPDDR5Xメモリー、ストレージには最大4TBのNVMe SSDを搭載する。Mini SSDスロットを初搭載し、増設も可能だ。操作面では、静電容量式センサーのアナログスティック、ホールセンサー方式のトリガー、マイクロスイッチボタンを採用。従来モデルから大幅に操作性を向上させている。GPDが独自に開発した「FlexPower」技術により、80Whの外部着脱式バッテリーを搭載。ケーブルにつなげば長時間のプレーも可能で、予備としてバッテリーを単体で購入すると、外出先でも安心だ。付属の180W電源を接続すればバッテリーなしでも使用でき、別売りのスマートドッグがあれば、高性能ミニデスクトップPCとして活用できる。インターフェースは、microSDカードスロット、Mini SSDスロット、USB3.2 Gen 2 Type-C、USB4 Type-C、USB3.2 Gen 2 Type-A、3.5mmヘッドホンジャックを備える。価格は、AMD Ryzen AI Max 385／メモリー32GB／ストレージ1TBのモデルが26万8000円、AMD Ryzen AI Max＋ 395／32GB／2TBモデルが30万8000円、最上位のAMD Ryzen AI Max＋ 395／64GB／4TBモデルが36万8000円。周辺機器は、専用スマートドッグが1万5000円、専用バッテリーが1万5000円、専用ハードケースが5500円。国内正規版は、メーカー提供のグローバル保証に加え、天空グループによる国内1年間の保証が付き、スティックやバッテリー交換などの修理対応も国内で行うという。