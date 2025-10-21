Xboxがどこでも遊べる ASUSからROG Xbox Allyシリーズ登場 家族で共用してもOK

ROGとXboxがタッグを組んだROG Xbox Allyシリーズ

Xbox UI搭載のポータブルゲーミングデバイス スペック異なる2モデル用意

ホワイト（左）とブラックの2色を用意

Xboxのコントローラーを参考にしたグリップ形状

インターフェース

ROG Xbox Ally（2-in-1）Premium Case

ROG Bulwark Dock DG300

ASUS JAPANは10月16日、同社のゲーミングブランド「Republic of Gamers」とマイクロソフトのXboxとのパートナーシップで実現したポータブルゲーム機の最新モデル「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」をASUS公式ストアやAmazon、各家電量販店で発売した。カラーはホワイト、ブラックの2色で、希望小売価格はROG Xbox Allyが8万9800円、ROG Xbox Ally Xが13万9800円。新製品は、ポータブルゲーム機「ROG Ally」の最新モデル。「すべてのゲームを手のひらに」のコンセプトを継承しつつ、「Xbox UI」を搭載し、コンソールゲーム機のような直感的な操作性を実現し、より使いやすくなっている。起動すると、Xboxフルスクリーンエクスペリエンスが立ち上がり、Xboxコンソール機と同じ操作感を再現。さらに、「Xbox Play Anywhere」対応のゲームタイトルであれば、Xboxコンソール機でプレーしていたセーブデータを、ROG Xbox Allyシリーズで引き継いでそのまま遊べる。また、本体左側の「Xboxボタン」を長押しすれば、バックグラウンドで動作しているゲームアプリや音声通話アプリなどにすぐにアクセスでき、シームレスに切り替えられる。なお、過去のROG Allyシリーズと同様にWindows 11を搭載しているため、SteamやEpic GamesなどのPCゲームもプレー可能だ。本体形状は、Xboxコントローラーの概念をグリップ部分に取り入れ、いつものXboxと変わらない操作性を実現。持ちやすさを追求したエルゴノミクスデザインを採用し、腕をリラックスさせ、手首の負担を軽減し、トリガーにも自然に指が掛かるように設計されている。冷却性能も強化されている。シリーズのユーザーフィードバックを反映し、前世代より約15％エアフローが向上した。どの角度でプレーしても快適に使用できるように特別に設計されたヒートパイプと、マザーボードとディスプレーパネルの間に送風することができるデュアルファンを搭載し、アンチダストフィルターにより、ファンを保護するとともに、騒音も抑えられる。液晶には、タッチ操作対応のリフレッシュレート120Hz 7インチディスプレーを搭載（解像度1920×1080）。動きが速いゲーム画面でもなめらかな表示を可能とし、500nitsの最大輝度で、視認性も高くなっている。さらに、表面には、業界トップレベルの耐衝撃性と耐擦傷性を誇るCorning Gorilla Glass Victus、コーティングには反射防止性能に優れたCorning Gorilla Glass DXCを採用。野外でも安心して使用できる。ラインアップには、CPUとストレージ、メモリーが異なる二種類を用意。「ROG Xbox Ally（RC73YA）」は、AMD Ryzen Z2 A プロセッサーを搭載し、メモリーにLPDDR5X-6400 16GB、ストレージにはSSD 512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）を搭載する。「ROG Ally（RC71L）」と比較すると、約1.2倍のFPS、最大2倍のバッテリー持続時間を実現した。インターフェースは、USB3.2（Type-C／Gen2／Power Delivery／映像出力対応）×2。「ROG Xbox Ally X（RC73XA）」は、「AMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサー」を搭載し、AAAタイトルゲームにも最適なプレミアムモデル。LPDDR5X-8000 24GBメモリー、ストレージにはSSD 1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）を搭載し、複数処理も快適で、大容量のゲームを複数インストールできる。AIにも高いパフォーマンスを発揮し、最大50TOPSのNPUを搭載する。インターフェースは、USB4（Type-C／Power Delivery／映像出力対応）×1、USB3.2（Type-C／Gen2／Power Delivery／映像出力対応）×1。このほか、両モデル共通で、microSDカードリーダーや指紋認証対応電源ボタン、Hi-Resにも対応したマイク／ヘッドホン／ヘッドセット・コンボジャックを搭載。指紋認証センサーを使用して、異なる指紋を登録すれば、家族で共用する際にも、簡単にアカウントを切り替えられる。なお、新製品発売に合わせて、別売りアクセサリーのケース「ROG Xbox Ally（2-in-1）Premium Case」、ドッキングステーション「ROG Bulwark Dock DG300」も発売を開始する。