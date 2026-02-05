世界限定188台 G-DragonとBang＆Olufsenがコラボ 特別モデルのヘッドホン 価格は約28万円

創立100周年記念コラボの一環「PEACEMINUSONE」のアイコンを配置

Beoplay H100 G-Dragon Edition

サイドにデイジーエンブレムをあしらった

カスタムチタンドライバーを搭載しハイレゾに対応

10個のマイクを搭載し高度なノイズキャンセリングを実現

バッテリー、ヘッドバンド、クッション、ドライバーまで交換可能

Bang＆Olufsenは2月5日、K-POP界のレジェンド「G-Dragon」とコラボレーションモデル「Beoplay H100 G-Dragon Edition」を発売した。公式オンラインストア、Bang＆Olufsen伊勢丹新宿店、表参道店のみでの販売で価格は28万4900円。Beoplay H100 G-Dragon Editionは、Bang＆Olufsen創立100周年記念コラボレーションシリーズの一環として発売され、ハイエンドサウンドと芸術的創造性の融合を象徴するヘッドホン。G-Dragonが手掛けるブランド「PEACEMINUSONE」のアイコン、デイジーモチーフを側面に配置した。創立100周年という特別な年と、G-Dragonのシグネチャーナンバー「88」をかけ合わせ、世界限定188台としたという。コラボエディションでは、特注パッケージにG-DragonのデイジーエンブレムをあしらったBeoplay H100のほか、PEACEMINUSONEロゴを刻印したレザーポーチ、シグネチャークリップを配したジッパーデザインが含まれる。ベースモデルとなったBeoplay H100は、優れた音質、先進的なデジタルノイズキャンセリング、長く使えるモジュラー設計、洗練されたデザインが特徴となっている。