これほんとにルーター？ ASUSの次世代ゲーミングデバイス HIFIMANやXREALと共同開発した製品も

ASUS 「CES 2026」で ROGの次世代デバイスを複数発表

HIFIMANやXREALとコラボ スタイリッシュな見た目の次世代デバイス

ROG NeoCore

ROG Kithara

同梱品

ROG XREAL R1

使用イメージ

ROG Falchion Ace 75 HE

米国ラスベガスで開催されている「CES 2026」で、ASUSが発表したゲーミング製品がかなりインパクトのある見た目となっており、要注目だ。発表されたのは、Wi-Fi 8ルーター「ROG NeoCore」、ROGとHIFIMANが共同開発したeスポーツ向けヘッドセット「ROG Kithara」、ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」など4製品。いずれの製品もASUSがROGブランドとして展開する次世代ゲーミングデバイス。グローバル市場向けの製品や開発中のコンセプト製品で構成されており、日本国内での展開が未定の製品も含まれているとのこと。まず目を引くのが、ルーター「ROG NeoCore」。幾何学的な立体構造は、ルーターといわれなければ、気がつかないだろう。Wi-Fi 8を採用することで低レイテンシー、超高信頼性、シームレスなインテリジェントデバイス連携を実現し、初のWi-Fi 8ホームルーターとして2026年に展開予定とのこと。今のところグローバル展開のみで、残念ながら国内での発売は未定となっている。ROG Kitharaは、マニアからも注目を集めているオーディオブランド「HIFIMAN」との共同開発により実現したゲーミングヘッドセット。オープンバックの音響設計を採用し、ROGカスタマイズのHIFIMAN製100mm平面磁界ドライバーを搭載することで、リアルなサウンドを実現する。組み合わされたマイクは、競技シーンでも十分に活用できるフルバンドMEMSブームマイク。このほか、交換可能なプラグ付きバランスヘッドホンケーブルとUSB-Cアダプターを同梱。幅広いデバイスでの使用が可能となっている。「ROG XREAL R1」は、リフレッシュレート240Hz マイクロOLED FHD（1920×1080）のARゲーミンググラス。XREALとの提携により開発されており、ROG Control Dockを介してPCや各種コンソールとの高い接続性・互換性を実現している。ASUSが展開するポータブルゲーミングデバイス「ROG Ally」とはUSB-Cケーブル1本で接続できるなど、細かなセットアップが不要となっている。57°の広い視野角、装着者の頭の動きを3軸で検出するネイティブ3自由度、エレクトロクロミック調光技術、そしてBoseによるプレミアムサウンドオーディオを搭載し、ゲーム体験をさらに臨場感あふれるものにすることができる。このほか、ROG初のラピットトリガー搭載75％レイアウトゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」も発表。ROG HFX V2マグネティックスイッチと新開発のROGホールセンサーを搭載し、感度調整ホイール、多機能ボタンやインタラクティブタッチパネル、ラピッドトリガートグルも設けている。ポーリングレートは8000Hzと高速で、スピードと正確性を両立できる。こちらは2月頃に国内で発売予定だ。