高速スクロールと54度チルトで手首がラク！ 新トラックボール「400-MAWBTB230」

400-MAWBTB230

サンワサプライは、縦長のWebページやExcelの横スクロールを快適に操作できる高速スクロール機能とチルトホイールを搭載したワイヤレストラックボール「Bluetoothトラックボール 400-MAWBTB230」を発売した。指先操作で上下左右の移動がスムーズになり、日常のデスクワークが効率化できる。価格は8480円。400-MAWBTB230は、縦に長いWebページやドキュメントを一気に閲覧できる「高速スクロール機能」を搭載。ホイールを左右に倒すだけで横移動ができる「チルトホイール」も採用している。さらに、人間工学に基づく54度の傾斜角を採用。手首をひねらず自然に握れるため、長時間作業でも疲れにくいエルゴノミクス形状を実現している。腱鞘炎対策や、普段のマウス操作で肩や腕に負担を感じるユーザーにとって適した製品だ。接続方式は、Bluetooth×2台、USBレシーバー（2.4GHz）×1台の計3台を登録でき、底面ボタンでワンタッチ切り替えが可能。職場PCや自宅PC、タブレット端末など、複数デバイスを1台のトラックボールでシームレスに操作できる。左右ボタンとサイドボタンは静音スイッチ採用のため、クリック音が気にならない。自宅の深夜作業、図書館、オフィスなど、周囲に配慮したい環境でも快適に使える。充電はUSB Type-C対応で、乾電池交換が不要だ。専用ソフトを使うことで、コピーや貼り付けなどの操作を各ボタンに自由に割り当てが可能。カーソル速度は600～2400カウントの5段階で調整でき、作業内容に合わせて細やかに設定できる。400-MAWBTB230は、高速スクロール、54度のエルゴ形状、3台の切り替え、静音設計など、現代の働き方にフィットした機能を詰め込んでいる。手首への負担を減らしつつ作業効率を高めたいユーザーにとって、新定番となりそうだ。