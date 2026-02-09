プロ選手と共同開発のマウスやROG Xbox Allyにマッチするゲームパッド ASUSの次世代ゲーミングデバイス3製品
ASUS JAPANは2月13日、ゲーミングブランドのRepublic of Gamersから、マウスやキーボード、ゲームパッドの3製品を発売する。
ゲーミングマウス「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse」は、VALORANTのプロプレイヤー「DEMON1」選手をはじめとする、プロゲーマーとの共同開発により誕生した製品。
48gの軽量設計と、ROG AimPoint Pro 光学センサー・ROG光学マイクロスイッチによる42000dpiの高精度、1億回の高耐久クリック寿命を実現しており、軽快なフリックや素早いスワイプを思いのままに操れるバランスの良さが特徴だ。
ポーリングレートは最大で8Kで、同梱されるワイヤレスレシーバーで対応できる。このほか、ブラウザ経由でのデバイスの調整、ワンタッチでライティングのオンオフが可能で、競技用設定に切り替えられるゾーンモードに対応する。接続方式は、有線と無線（2.4GHz、Bluetooth）を採用する。
「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」は、有線のUSB接続、低遅延のワイヤレス接続、Bluetooth接続に対応したゲームパッド。ROG Xbox Allyとの共同開発により、コマンドセンターボタンとライブラリボタンを搭載。ROG Xbox Allyと同じテクスチャー加工を施した表面を採用しており、デザインにも統一感を持たせた。
ジョイスティックには、ドリフト防止TMRジョイスティックを採用し、ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーによりワイヤレスでも1000Hzのポーリングレートを発揮する。
このほか、ショートストロークのマイクロスイッチトリガーとフルストロークのTMRセンサートリガーを切り替え可能で、ゲームジャンルに応じて使い分けられる。
「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」は、ROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載し、0.01mm単位でアクチュエーションポイントの調整が可能なゲーミングキーボード。カラーはブラック、ホワイトの2色。PORON3層・シリコン3層の合計6層で振動や打鍵音をしっかり吸収し、快適でクッション性の高いタイピング体験を提供する。
ポーリングレートは最大で8000Hz。遅延は1ミリ秒から0.125ミリ秒まで短縮できる。
ラピッドトリガーに対応し、ソフトウェアなしでオンオフが可能。さらに、本体のホイールでラピッドトリガーの感度を調整できる。そして、マルチファンクションボタンとタッチパネルを搭載し、音量やメディア操作、ライティングなども手軽にコントロールできる。
このほか、本体に加えてUSBケーブルなど必要なアクセサリーも安全に持ち運べる専用保護キャリーケースが付属する。
