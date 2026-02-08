竹素材の存在感 無線接続で初心者も楽しめるレコードプレイヤー 完実電気から

竹素材を使ったレコードプレイヤー

インテリアとしても存在感大 別売りスピーカーと好相性

Stir It Up Wireless 2

プリアンプ（RCA＆AUX 出力付き）

Audio-Technica製 AT3600L を採用

ブックシェルフスピーカー「Get Together Duo 2」と好相性

完実電気は2月6日、オーディオブランド「House of Marley」からサステナブルな竹素材を使用したターンテーブル「Stir It Up Wireless 2」を発売した。市場想定売価は3万7980円。新製品は竹素材とREWINDファブリックを使用しており、オーディオ機器としてだけでなく、インテリアとしても存在感のある一台。レコード初心者からコレクターまで、幅広いユーザーに適している。サイズは、W52×D45.8×H19cm。接続は、プリアンプ（RCA＆AUX 出力付き）を内蔵し有線でも再生できるが、Bluetooth5.3にも対応し、ケーブルに縛られることなく、レコードを楽しめるようになっている。レコード針には、Audio-Technica製 AT3600L を採用し、レコード本来の温かみと繊細なディテールを両立。さらに、調整可能なカウンターウェイトとアンチスケート機構により、正確な再生とレコード保護を可能としている。また、別売りのブックシェルフスピーカー「Get Together Duo 2」との組み合わせで、より魅力が引き立つ。レコードならではの温かみと奥行きのあるサウンドに、クリアで安定したワイヤレスオーディオを融合。没入感あふれるステレオ再生を実現する。