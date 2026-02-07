ブランド初の平面磁界ドライバー ASUS ROG×HIFIMANの次世代ゲーミングヘッドセットが国内展開へ

HIFIMANとの開発によるゲーミングヘッドセットが日本展開へ

開放型のヘッドセット 高精細なサウンドと分離性で競技にもゲームにも使える

ROG Kithara

豊富な付属品

ASUS JAPANは2月4日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」（ROG）から、ブランド初となる平面磁界ドライバーを搭載した次世代ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」の国内販売を決定した。GREEN FUNDINGでのクラウドファンディング形式による展開し、プロジェクト開始は2月19日から。新製品は、平面磁界型ヘッドホン分野で高い評価を得ているHIFIMANとのパートナーシップにより開発されたもの。専用に開発された100mm HIFIMAN製平面磁界ドライバーを搭載し、不要な共振を抑え、クリーンで高精度なサウンドを実現。低音は深く滑らかに、高音は明瞭で伸びやかに再生し、ゲーム内の音も細かなニュアンスまで正確に描写できる。競技シーンでの優位性とゲームの没入感を両立できる一台だ。ゲーミングヘッドセットながら、密閉型ではなく開放型オープンバック設計を採用。開放感のあるサウンドを特徴とし、正確な左右定位と高い音の分離性能を発揮できる。マイクには、フルバンド対応のMEMSブームマイクを搭載。音声信号とマイク信号を分離した設計を採用し、背景ノイズを抑えながら、自然で明瞭なボイスチャットが可能となる。本体には、金属製フレームと堅牢なヒンジ構造を採用。8段階調整可能なヘッドバンドと低反発素材のイヤーパッドにより、長時間でも快適な装着感を提供する。レザーレット＋ファブリック、ベロア素材のイヤーカップが同梱されるので、フィット感のカスタマイズも可能だ。このほか、交換式プラグには純度の高い無酸素銅を使用したOFCバランスケーブルを採用。4.4mmバランス接続に加え、3.5mmおよび6.3mmアンバランス接続に対応し、幅広い機器に使用可能だ。さらに、USB Type-C to デュアル3.5mm変換アダプターも付属する。