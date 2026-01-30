ゲーミングマウスに革命！？ 今度のロジクールG新作マウスはラピトリ搭載＆スイッチ調整可能

ロジクール新製品発表会開催

渾身の次世代ゲーミングマウスはクリック感を調整可能！

執行役員の室井崇裕氏

PRO X2 SUPERSTRIKE

左右独立で設定を決められる さらに快適にFPSをプレー可能

FPSをやり込む若手社員のザックさん

ゲストらも好感触 高速なプレー環境にも追従できる反応速度

上段左からぶゅりる選手、KOHALさん。下段左からたこまるさん、岸大河さん

形状とセンサーは従来と同等 2月19日発売

ロジクールは1月27日、メディア向けの新製品発表会を開催した。発表されたのは新作のゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」。ゲーミングデバイスの「ロジクールG」ブランドとしては初のラピッドトリガー搭載ゲーミングマウスだ。ロジクールのPRO Xシリーズといえば、世界のトッププレイヤーからフィードバックを受けて開発を進めている競技用ともいえるライン。この新製品も例外ではなく、執行役員の室井崇裕氏は「製品一つのためにわざわざ発表会、と思われたかもしれませんが、それだけ今回発表する製品がロジクール渾身の新製品と言うことです」と自信をのぞかせた。新製品の大きな特徴は、ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）を搭載したことにある。これにより、入力速度を最大30mm／秒高速化することに成功している。マウスのボタンも調整可能で、こちらもプロゲーマーからは好評だ。どれだけ押したら反応するかを示すアクチュエーションポイントは10段階の調整が可能。そして、指を離すと即座にオフになる機能、ラピッドトリガーも5段階で調整が可能だ。そして、クリック感は振動により表現。6段階の調整で「押した感」を調整できてしまう。さらに新製品は、左右独立して設定を変えられるのも強み。自身もFPSをプレーしているというマーケティングスペシャリストのバルカツ ザックさん。例えば、射撃を行う左クリックは反応速度とクリック感を重視し、スコープをのぞき込む右クリックは誤操作を防ぐためにポイントを深めに設定すると使いやすいという。一般的なプレイヤーの使い方としては参考になる意見だ。ゲストとして、DetonatioN FocusMe所属のぶゅりる選手、ストリーマーのKOHALさん、ゲーミングガジェット系YouTuberのたこまるさんが登壇。司会の岸大河さんが進行を務め、ロジクール担当者らとトークショーを繰り広げた。その中でぶゅりる選手は「連打が速いのでフォートナイトでは必須級かもしれない。クリック感は製品でそれぞれ違うのが普通ですが、これはそれを一から作れるので、初心者からプロまで全員に合わせられるから強い」とインプレッション。同選手がプレーするフォートナイトは高速で建築を行うことがカギの一つとなるゲーム。新製品の効果をプレーで感じ取れたようだ。センサーにはPRO Xシリーズではお馴染み、ポーリングレート8000Hzを発揮する「HERO 2センサー」、独自ワイヤレス技術の「LIGHTSPEED」を採用する。サイズは、幅63.5×奥行125×高さ40mmで、形状も同シリーズのSUPERLIGHTと同じだ。重量は61gで、2025年秋にアナウンスされた65gからさらに軽量化を果たした。「PRO X2 SUPERSTRIKE」は2月19日発売。公式オンラインストア価格は2万9150円となっている（BCN・寺澤 克）。↓↓詳しい製品画像はギャラリーから↓↓