SteelSeriesのヘッドセットが進化 新色マゼンダ登場＆最長約50時間駆動

Arctis Nova 7が新モデルに

専用アプリに対応で300種のイコライザを使える ノイキャン付きマイクでチャットもクリア

Arctis Nova 7 Gen 2

専用アプリに新たに対応

筐体はスチール素材のフレーム、

インナーヘッドバンドはソフトファブリック

ノイズキャンセリング対応マイク

ゲーミングデバイスブランドのSteelSeriesは1月16日から、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7 Gen 2」を全国の家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場で順次発売する。参考価格は3万3310円で、カラーはブラック、ホワイト、マゼンダの3色を展開する。マゼンダは新たに追加された新カラーだ。新製品は、2022年に発表された「Arctis Nova 7」の第二世代モデル。2.4GHzワイヤレスとBluetoothの音声を同時再生できる機能を先代から踏襲しつつ、バッテリー駆動を40％向上させ、最長約50時間駆動を可能としている。USB-C急速充電に対応し、15分充電で6時間の使用が可能な計算だ。さらに、新たに専用モバイルアプリ「SteelSeries Arctis Companion」との連携にも対応。ゲームや映画、音楽などの音設定を最適化したオーディオEQプリセット300種類を楽しめるようになった。本体は、スチールフレームとソフトファブリックの組み合わせで、耐久性と快適性を両立した設計。長時間の使用でも安心だ。そして、ドライバーユニットにはネオジウムマグネティックオーディオドライバーを採用。迫力ある360度空間オーディオを実現する。マイク部分には、ClearCast Gen 2双方向マイクを採用。ノイズキャンセリングが使用可能となっており、Windows対応のオーディオソフトウェア「Sonar」と組み合わせれば、キーボードの打鍵音やPCのファンの音などの生活音を綺麗にカットできる。