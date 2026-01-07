サンディスクが新SSD「SANDISK Optimus」を発表、高速・大容量でAI PCやゲーミングに最適

内蔵SSDブランド「WD Blue」や「WD_BLACK」が、

「SANDISK Optimus」「SANDISK Optimus GX」「SANDISK Optimus GX PRO」に

ゲーマーやクリエーターなどのニーズに対応

サンディスクは、現地時間の1月6日に米ラスベガスで開幕した電子機器の見本市「CES（Consumer Electronics Show） 2026」において、ゲーマー、クリエーター、プロ向け内蔵SSDラインアップの新たなブランド名となる、「SANDISK Optimus」を発表した。「SANDISK Optimus」ファミリーは、「SANDISK Optimus」「SANDISK Optimus GX」「SANDISK Optimus GX PRO」の3製品ラインで構成されており、ゲーマー、クリエーター、プロのニーズに対応する。「SANDISK Optimus」ラインは、従来「WD Blue」（「WD Blue SN5100 NVMe SSD」など）のブランド名で展開されていた製品。パフォーマンスの指標となる基準モデルとして設計され、高速でスムーズな性能を求めるコンテンツクリエーター向けに構成されており、スピードと価格の適切なバランスが取れた製品となっている。「SANDISK Optimus GX」ラインは、従来「WD_BLACK」（「WD_BLACK SN7100 NVMe SSD」など）のブランド名で展開されていた製品。瞬時のロード、大容量、高い電力効率を求めるプレーヤー向けで、限界のないゲーミングを実現する。「SANDISK Optimus GX PRO」ラインは、従来「WD_BLACK」（「WD_BLACK SN8100 NVMe SSD」など）のブランド名で展開されていた製品。「SANDISK Optimus」ファミリーのフラッグシップとして最高性能を実現し、AI PC、ワークステーション、ハイエンドPCを構築したい開発者、プロ、ゲーマー向けに設計された、最新のストレージテクノロジーと大容量をかけ合わせたモデル。「SANDISK Optimus」ファミリーの製品は、2026年上半期から販売、先行受注、案内が開始される。