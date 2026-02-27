アンダー1万円で55dBの強力ノイキャンが使える シャオミ「REDMI Buds 8 Pro」

REDMI Buds 8 Pro

騒がしい環境でも通話・音楽をクリアに

滑らかでリニアな手触りの金属光沢仕上げのボディ

ハイレゾ認証の同軸トリプルドライバー

シャオミ・ジャパンは2月24日、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」をXiaomi Store、各オンラインストアで発売した。カラーは、グレイシャーブルー、オブシディアンブラック、クラウドホワイトの3色展開で、市場想定価格は9980円。3月9日までは早割価格の8980円で購入可能。新製品は、最大55dBのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。ノイキャンの超広帯域周波数も最大5kHzに強化し、公共交通機関での移動時など、日常的な周波数帯に対するノイズリダクションを最適化している。ドライバーには、同軸トリプルドライバーを備え、Bluetooth用の高音質コーデックLDACにも対応。輪郭のある重低音を楽しむことができる。Dolby Atmosディメンショナルオーディオにも対応し、クリアで自然なサラウンド体験が可能だ。マイク部分には、トリプルマイクを採用し、AIノイズリダクションも備える。風切り音にも強く、風速12m／sの環境下でも聞き取りやすい通話で、騒がしい環境でもクリアな通話を実現する。再生時間はケース込みで最大33時間（イヤホン単体で8時間）。急速充電に対応し、5分の充電で最大2時間のリスニングが可能な計算だ。このほか、IP54等級の防塵・防滴、1台のデバイスに2組のイヤホンを接続できる「オーディオ共有」、素早く接続できるGoogle Fast Pairに対応する。