【予約購入で30％オフ】指先サイズのマイクが高性能 Anker初のAIボイスレコーダー登場

アンカー・ジャパンは2月18日、Anker初のAIボイスレコーダー「Soundcore Work」の予約販売を開始した。カラーはブラック・ホワイトの2色展開で、販売価格は2万4990円。3月2日までに予約購入すると30％オフとなるキャンペーンも開催中だ。新製品は、会議や商談などの音声をワンクリックで録音し、AIにより自動で文字起こしから要約までを行うAnker初のウェアラブルAIボイスレコーダー。本体は、わかりやすく直感的な操作にこだわり、マイク側面のボタンを押すだけで簡単に録音を開始できる。録音データは、話者を識別し、日本語以外にも世界150以上の言語に対応し、文字起こしが可能だ。録音中にマイクをダブルタップすれば、文字起こしや要約に重要マークをつけられ、後から確認する際にも役立つ。30以上のAI要約テンプレートから録音内容の要点整理・振り返りも自動生成でき、議事録の作成も短時間で済ますことができる。使用されるAIモデルは発売時点では「GPT-5.2」で、順次アップデートする予定。マイク本体の重量は約10gでサイズは約23×23×13mm。襟元や首元へ違和感なく装着時できる重さだ。小さいながら、最大5m先の音声までをクリアに捉える高い収音性を備え、マイク単体で8時間、充電ケースと合わせて使用すれば最大32時間の連続録音が可能だ。なお、文字起こしや要約はスマートフォンだけでなくPCでも録音データの確認や編集ができる。さらにメンバーシップサービスとして、三つのプランを用意。無制限のサブスクリプションプランとして「Unlimitedプラン」も設けられている。Starterプランは無料で文字起こし時間は月300分、Proプランは月額2680円からで月1200分の利用が可能、Unlimitedプランは年間3万8980円だ。このほか、欧州EN 18031および米国NIST IR 8425に準拠し、高度なデータセキュリティーを実現。プライバシー保護機能により、機密性の高い会議や商談でも安心して使用できる。