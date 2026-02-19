PRO TREK、ウェアブランド「White Mountaineering」とコラボ

PRW-B1000WM

コラボ第2弾！

ウオッチフェイス

バンドには新型デザインのH駒チタンバンドを採用

ロケーションインジケーターのイメージ

カシオ計算機は2月20日に、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、「服を着るフィールドはすべてアウトドア」をコンセプトに掲げる、日本発のファッションブランド「White Mountaineering（ホワイトマウンテニアリング）とのコラボレーションモデル第2弾となる「PRW-B1000WM」を発売する。価格は14万800円。「PRW-B1000WM」は、「White Mountaineering」を象徴するカラーであるマットブラックを基調に、煌びやかさを排除して実用性重視のデザインを採用したアウトドアウオッチ。マットブラックのダイアル、ケース、バンドに、白い蓄光インデックスと白い時分針、赤い秒針を組み合わせることで、明確なコントラストを生み出して高い視認性と機能美を追求した。あわせて、ブランドを象徴するアイコニックなトライアングルパターンを、ダイアルからベゼルまで拡張するとともに、半透明印刷を施すことで、角度によって表情が変化する洗練された仕上がりを実現した。さらに、大型ボタンの採用によって、グローブ着用時でも確実な操作性と安全性を両立した。バンドには、無骨なケースデザインに調和する新型デザインのH駒チタンバンドを採用。軽量なチタン素材を採用することで、長時間の着用でも疲労が軽減され、アウトドアシーンから日常使いまで快適に装着できる。機能面では、「PRO TREK」唯一となる電波タフソーラーとBluetoothを搭載し、世界6局の標準電波受信とBluetoothの2wayによる自動時刻補正に対応。トリプルセンサーによる方位、気圧・高度、温度の計測機能、高輝度なフルオートダブルLEDライト、ロケーションインジケーターによる目的地方角の確認、タイム＆プレイス機能による行動記録といった機能も備えており、本格的なアウトドア活動を強力にサポートする。なお、キャンプでの火の使用を想定して、ケースのおもな樹脂パーツには難燃グレードのバイオマスプラスチックを採用し、安全性と環境の両方に配慮している。