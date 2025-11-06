アウトドアウオッチ「PRO TREK」発売30周年記念モデル　「森の木漏れ日」をテーマにデザイン

PRW-61ANS（左）とPRG-340ANS

記念モデルにふさわしい特別仕様

ブランド30周年を記念した スペシャルカラー

カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の発売30周年記念モデルとして、森の木漏れ日をテーマにした「PRW-61ANS／PRG-340ANS」を11月8日に発売する。PRO TREKのブランドコンセプト「One with Nature」を象徴する森の木漏れ日をテーマに、自然を表現するグリーンと光を表すゴールドを基調としたデザインと、高級感あるオリジナルパッケージを採用。ゴールドIP加工を施したメタル遊環、バンドに刻まれた歴代モデル名、ケースバックの30周年ロゴなど、記念モデルにふさわしい特別仕様に仕上げた。「PRW-61ANS」はPRO TREKとしては初めてとなるグリーン蒸着のダイアルを採用したアナログ・デジタルコンビネーションモデルで、価格は6万9300円。一方、「PRG-340ANS」は、デュプレックスLCDを採用したデジタルモデルで、価格は3万8500円。二層構造の液晶で方位をグラフィカルに表示するとともに、時刻や計測値を大きく見やすく表示する。なお、どちらもケースやバンドには、環境負荷低減に貢献するバイオマスプラスチックを採用している。機能面では、10気圧防水に加え、方位、気圧／高度、温度を正確に計測するトリプルセンサー、タフソーラーシステムを搭載し、長時間のアウトドア活動でも電池切れを心配せず使用できる。