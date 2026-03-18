フィギュアもアクスタも グッズが飾れるマウス 3分の充電で約2カ月使えるなど機能性も充実

本体後部にディスプレースペースを配置

推し活マウス（400-MAWB217シリーズ）

フィギュアやアクスタを飾れる

エルゴノミクスデザインで持ちやすい

スーパーキャパシタ技術を採用し充電が速い

サンワサプライは3月16日、アクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217シリーズ）」を発売した。カラーはブラック、ホワイトの2色で、価格は4980円。新製品は、本体後部に透明カバーのディスプレースペースを設けたワイヤレスマウス。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをレイアウトできる。本体デザインには、手首をひねらず自然な角度で添えられるエルゴノミクス（人間工学）形状を採用し、長時間の作業でも疲れにくい。また、静音スイッチを採用し、カーソルスピードも5段階で切り替えられるなど、便利な機能も搭載する。さらに、充電機能にはスーパーキャパシタ技術を採用し、超急速充電が可能。付属のUSB Type-Cケーブルを使って約3分間充電すると約2カ月間使い続けられる。接続方式はBluetooth・2.4GHzワイヤレスの2通り。最大3台までのデバイスをボタン一つで瞬時に切り替え可能となっている。本体サイズは約W7.1×D10.8×H6.8cmで、重さは約106g。