これが「AIグラス」？ ──度付きレンズ対応で最新技術も使える高性能メガネ「VIVE Eagle」 撮影・音楽・通話・AIを一台に凝縮
新製品
2026/05/01 07:00
HTC NIPPONは4月24日、AIグラス「VIVE Eagle」の販売を開始した。販売チャネルは、HTCオンライン、KDDI・沖縄セルラー直営店、au Styleの一部、そしてヤマダデンキのauコーナー。実店舗でも製品を取りそろえるほか、レンズ交換だけなら、全国に販売網を設けるメガネ専門店、眼鏡市場やサンクス・オプティカル・グループでも対応でき、日常使いを意識した展開が特徴だ。発売前にメディア向け発表会が行われた。
今回リリースされた新製品も「単なるアイウェアではない」という。HTC NIPPON事業責任者の山下 賢治氏は「単に最新のテクノロジーを製品化する、面白い製品というだけでは持続性を保つのは難しい。日常生活の中の多くの時間で必要とされる。VIVE Eagleはそうした存在を目指して世に送り出された製品です」と語る。
実際に製品を手に取ると、中が透けて見える半透明のフレームが印象的だ。また、どんなファッションにも取り入れやすい、シンプルなデザインとなっている。この日常にも溶け込みやすいビジュアルの中に、指向性スピーカーや、ノイズキャンセリングマイク、カメラ機能、そしてAI機能が詰まっている。フレームの重さも43gと決して苦にならない値だ。
カラーはBerry、Coffee、Grey、Blackの4色展開で、Blackの調光レンズも用意する。
レンズはZEISS製を採用し、視認性や安全性を重視。サングラスレンズやクリアレンズだけでなく、度付きのレンズを選択できるので、本当に普通のメガネのように使えてしまうわけだ。
価格は、VIVE Eagle サングラスレンズは8万2500円、VIVE Eagle クリアレンズは8万2500円、VIVE Eagle 調光レンズ は9万8000円となっている。
さらに、音声メモやAI要約にも対応できる。AI要約は12の言語に対応し、文字起こしも行う。
このほか、カメラ機能も駆使し、海外旅行で視界に映ったメニュー表を翻訳したり、目に映った犬種を特定したりと、具体的な活用シーンが示されていた。
なお、カメラの撮影中はLEDインジケーターが点灯。このLEDを隠したり、メガネを外すと撮影を停止し、プライバシーに配慮した設計となっている。
スピーカーは、オープンイヤー型となっており、大型アコースティックドライバーとバーチャル低音増強技術により、周囲の状況を把握しながら、豊かで臨場感のあるステレオサウンドが楽しめる。
バッテリー容量は235mAh。最大36時間の待ち受け時間と最大4.5時間の連続音楽再生時間となっている。マグネット式の急速充電システムを採用し、10分の充電で50％まで充電できる計算だ。
最新技術を「当たり前のように身に付けられる製品」に落とし込んだHTCと言えば、VRゴーグル「VIVE Pro」などを手掛けていることで知られている。HTC シニア・バイスプレジデントのチャールズ・ホアン氏は「HTCは創業以来、テクノロジーを日常生活の中に自然に溶け込ませることで、人々の体験をより豊かにすることを目指してきました」とこれまでを振り返る。
今回リリースされた新製品も「単なるアイウェアではない」という。HTC NIPPON事業責任者の山下 賢治氏は「単に最新のテクノロジーを製品化する、面白い製品というだけでは持続性を保つのは難しい。日常生活の中の多くの時間で必要とされる。VIVE Eagleはそうした存在を目指して世に送り出された製品です」と語る。
ZEISS製レンズを採用 シンプルなデザインで服装を選ばない
実際に製品を手に取ると、中が透けて見える半透明のフレームが印象的だ。また、どんなファッションにも取り入れやすい、シンプルなデザインとなっている。この日常にも溶け込みやすいビジュアルの中に、指向性スピーカーや、ノイズキャンセリングマイク、カメラ機能、そしてAI機能が詰まっている。フレームの重さも43gと決して苦にならない値だ。
カラーはBerry、Coffee、Grey、Blackの4色展開で、Blackの調光レンズも用意する。
レンズはZEISS製を採用し、視認性や安全性を重視。サングラスレンズやクリアレンズだけでなく、度付きのレンズを選択できるので、本当に普通のメガネのように使えてしまうわけだ。
価格は、VIVE Eagle サングラスレンズは8万2500円、VIVE Eagle クリアレンズは8万2500円、VIVE Eagle 調光レンズ は9万8000円となっている。
かけたままAIと自然な対話を可能に メモも呼び出せる注目はAI機能。Follow-up Modeは、AIを音声で呼び出すことなく質問を続けられるモードで、自然な対話を可能とする。また、VIVE Connectアプリで使用可能なインテリジェントメモリーは、保存したメモを、自然な音声クエリで呼び出せるという機能。「車をどこに停めたっけ？」と問いかければ、必要な情報を呼び出せるというわけだ。
さらに、音声メモやAI要約にも対応できる。AI要約は12の言語に対応し、文字起こしも行う。
このほか、カメラ機能も駆使し、海外旅行で視界に映ったメニュー表を翻訳したり、目に映った犬種を特定したりと、具体的な活用シーンが示されていた。
プライバシーに配慮したカメラ 臨場感を実現するスピーカー 急速充電にも対応カメラはというと、1200万画素の超広角カメラを内蔵し、音声操作でハンズフリー撮影が可能だ。先述の通り、画像翻訳にも対応し、搭載されるVIVE AIは70以上の言語をサポート。Google GeminiやOpenAI GPTといったメジャーなAIモデルも利用できる。
なお、カメラの撮影中はLEDインジケーターが点灯。このLEDを隠したり、メガネを外すと撮影を停止し、プライバシーに配慮した設計となっている。
スピーカーは、オープンイヤー型となっており、大型アコースティックドライバーとバーチャル低音増強技術により、周囲の状況を把握しながら、豊かで臨場感のあるステレオサウンドが楽しめる。
バッテリー容量は235mAh。最大36時間の待ち受け時間と最大4.5時間の連続音楽再生時間となっている。マグネット式の急速充電システムを採用し、10分の充電で50％まで充電できる計算だ。