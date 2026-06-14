1ラック15億円のAIサーバー、スパコン「富岳」より強いNVIDIA「Vera Rubin」――台北で「革ジャン」が明らかにした全貌とは［道越一郎のカットエッジ］

Vera Rubinの全貌を明らかにする

NVIDIAのジェンスン・ファンCEO

（NVIDIA GTC Taipei）

無造作に展示されていた推定14億6000万円の

「NVIDIA Vera Rubin NVL72 ASUS AI POD」

（COMPUTEX 2026 ASUSブース）

Vera Rubin NVL72のメインユニット

（COMPUTEX 2026 BC AWARDブース）

「革ジャン」ことNVIDIAのジェンスン・ファンCEOは6月1日、台湾・台北で開いたNVIDIA GTC（GPU Technology Conference）Taipeiで、次世代AIサーバー「Vera Rubin（ヴェラ・ルービン）」の全貌を明らかにした。ファンCEOは「AIは、自ら考え、CADやブラウザー、データベースなどのツールを使いこなし、仕事を完結させる『自律型エージェント』が実用段階に突入した」と話す。それを実現するAIサーバーがVera Rubin。エージェントAI特化型のCPU「Vera」とAI特化型次世代GPU「Rubin」を核とするものだ。「既に量産体制に入っている」という。ファンCEOによると、CPUのVeraは「GPUを待たせないための極めて高い処理速度を実現。例えば従来のx86CPU比で、SQL処理で3倍、ニューヨーク証券取引所などでのリアルタイム・ストリームデータ処理で6倍の高速化を達成する」という。GPUのRubinは「Veraとの相乗効果でサーバー全体の処理速度を50％高速化。旧世代GPUとの比較で推論コストを最大10分の1に引き下げる」とした。現在AIは、OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeなど、LLM（Large Language Model＝大規模言語モデル）開発に資金と計算資源が集中している。一方で、徐々にAIを使う「推論」に資金と計算資源がシフトし始め、AIのエージェント化が進行している。NVIDIAではこうした動きを受け、Vera Rubinを本格投入する。6月2日から5日まで台北で開催された、COMPUTEX 2026では早速、このVera Rubinの実機が展示されていた。例えばASUSブースでは「NVIDIA Vera Rubin NVL72 ASUS AI POD」の実機を展示。1ラックにCPUのVeraを36基、GPUのRubinを72基搭載し、メモリーは高帯域幅の「HBM4」を計75TB備える。100％完全液冷と配線・配管を排除したミッドプレーン設計を採用し、熱設計電力（TDP）は最大227kW。AIのパフォーマンスは、推論で3.6EFLOPS（エクサフロップス）、学習で2.5EFLOPSを叩き出す。NVIDIAもASUSも詳細価格は発表していないが、カナダのテック系メディアWccftechが報じた米Bernstein Researchの試算によれば、1ラックあたりの価格は総額約910万米ドル。日本円にしておよそ14億6000万円。性能も価格も超ド級のAIサーバーだ。ちなみに価格を金塊に換算するとおよそ60kg前後に相当する。こんな高価なモノが無造作に展示されているのを見て、盗まれないのかと心配になったほどだ。まあ、重量は2トン近くもあるので、そう簡単に盗むことはできないだろうが。このVera Rubin NVL72を、ちょっと乱暴だが、日本が誇るスーパーコンピューター（スパコン）「富岳」と比べてみた。供用開始が2021年3月。5年も前のマシンだ。汎用スパコンとAI特化型サーバーで用途も異なる。富岳にはGPUもないのでAI用途では大いに不利だ。そのうえであえて比較すると、130億パラメータークラスの中規模AIモデルでのLLM推論速度は、富岳で毎秒、数十から数百トークン。一方NVIDIAの発表値から推定すると、Vera Rubinは数千から数万トークン。圧倒的な性能差がある。それでいて、富岳は建物全体の432ラック分の巨大システム。かたやVera Rubin NVL72は大型冷蔵庫サイズの1ラックのみ。設置面積もはるかに小さい。当然消費電力も桁違いに小さい。富岳が約18MW～30MWであるのに対し、Vera Rubin NVL72は0.227MWとおよそ100分の1だ。そして富岳は総開発費1300億円。Vera Rubin NVL72は約15億円。わずか5年とはいえ、ハードの進歩も目を見張るものがある。人間の欲望にはキリがない。AI需要はこれから爆発的に拡大するだろう。1ラック10億円単位のサーバーを何十、何百も並べたAIデータセンターが世界中にどんどん増えていくことになる。いくら省電力になったとはいえ、莫大な電力と水を消費することには変わりない。この、突然降って湧いたようなとてつもないエネルギー需要を、果たして人類は乗り越えることができるのだろうか。革ジャンの話を聞きつつ、そんな懸念も心をよぎった。（BCN・道越一郎）