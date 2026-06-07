PCで「詰んで」AIに助けてもらった話――もうマニュアルもサポートも不要かも［道越一郎のカットエッジ］

ノートPC＋Bluetooth小型トラックボール、

というスタイルは快適だが……

Windows11の画面右下を押すと出てくるクイック設定。

ここでWi-Fiをオンにしようとして、

誤ってBluetoothをOFFにしてしまい、詰んだ

愛用しているカメラのシャッター回数画面。

MSとあるのがそれ。裏技で起動する。

まだ5万回程度なので、シャッター交換はしないことにした

IrfanViewの色彩補正画面。

大昔に使ったような気もするが、全く忘れていた。

Shift＋Gで一発起動することも、AIに教えてもらった

左が地獄のA5出口、右が天国のA4出口。

大荷物を抱え入国直後でヘロヘロな状態で

階段を上がるのは拷問だった

AI様様だ。小難しいことではなく、日常のちょっとしたところでAIが大活躍している。例えばマニュアル。最近のデジモノは操作が複雑でいちいち覚えてられない。年に1回使うか使わないかの機能なんて覚えるだけ無駄だ。しかも紙のマニュアルはほぼ絶滅。メーカーサイトに行けばPDF化されたマニュアルもあろうが、これもまた苦痛。何百ページもある中から、目的の操作を探し出すのは、うずたかく積まれた落ち葉の山から1枚のマイクロSDカードを探し出すようなものだ。PCのトラブルともなると、OSの問題なのかソフトの問題なのか、はたまたハードの問題なのかと、一層複雑化する。そんな時、AI一発だ。今回はGoogleのGeminiを使った例をご紹介する。例えば先日、PCのトラブルで大いに助けられた。ノートPCに、ちっちゃいトラックボールというのがいつものスタイル。どこへ行くにもこのセットだ。トラックボールはBluetoothでつながっている。とても便利で快適なのだが、ある時誤ってBluetoothをOFFにしてしまった。当然トラックボールは使えなくなる。しかもPC本体のトラックパッドも、何らかの不具合で使えなくなっていた。ずっとトラックボールを使っていたので気が付かなかったのだ。矢印ポインターを動かす方法がなくなった。しかも原稿の締め切り間際……。詰んだ。で、訊きましたよAIに。PCは使えないのでスマホから。「Windows11でキーボード操作だけでBluetoothをONにする方法を教えて」。すると懇切丁寧に教えてくれるじゃないですか。ほぼ瞬時。原稿は何とか間に合った。さらに、本体の「トラックパッド動かない問題」も、AIによってドライバーの不具合と判明。対処法も教えてもらい、こちらもすぐに解決できた。例えば、カメラの水準器の出し方。撮影時に傾いちゃう癖があるので、水平を見る機能は私にとって必須。しかし、普段使わないメーカーの新製品をレビューしたりするときには、水準器を出すだけでもメニュー画面と格闘だ。気を失いそうになる。そんな時でも、カメラの機種名に「水準器の出し方を教えて」と付け加えるだけでOK。ほぼ正しい操作法をすぐさま回答してくれる。うろ覚えで微妙に機種名が間違っていても、結構な確率で正しい機種名としたうえで教えてくれる。マニュアルいらずだ。たとえ今日発売されたばかりの新モデルでも、同系統のカメラの操作体系から「こうじゃないか」と「推測」もしてくれるので心強い。マニュアルにない裏技も教えてくれる。使っているカメラのシャッター交換キャンペーンをやっていると知った。半額だという。結構古いカメラなので、交換するかどうか迷った。このカメラはシャッター回数20万回に耐える仕様。かなり使い込んでいるので、ずいぶんシャッターは切っている。とはいえ、無茶な連写をするような使い方はしていない。多分まだ余裕はあるはず。ただ、どのくらいシャッターを切ったか、一応知っておきたい。大抵の場合、何らかの方法で知ることができる。しかし、どこを見ればいいのか……。シャッター回数を知る方法はマニュアルにも記載がなく、基本、メーカーしか知らない裏技だったりする。そんな時も、AIが即座にやり方を教えてくれる。例えばこんな具合だ。「十字キーの中央にあるOKボタンを押す」＞「十字キーで上→下→左→右、シャッターボタンを押して、上キーを押す」。昔のファミコンの隠しコマンドかと思うほど複雑。それこそGoogleで検索すれば、この裏技操作法はたくさん出てくる。ただAIなら単純に操作法だけをズバッと教えてくれる。他にもある。普段画像閲覧や簡単な画像加工にIrfanViewというソフトを使っている。とても多機能で速い。もう20年以上お世話になっている。非商用利用なら無料で使える。ある時、撮影したレシートの画像が妙に黄色くなってしまった。電球色の照明のあるところで撮ったためだ。見栄えがよろしくないので、普通の色に戻したい。いわゆるホワイトバランス調整だ。ただ、IrfanViewではやった覚えがない。どこを触ればいいのか、多機能すぎて皆目見当もつかない。で、AI。即座に教えてくれた。ちなみにこのIrfanView、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のIrfan Skiljan氏の作品。日本語化にひと手間必要だったりもする。画像のPDF化なども可能だが、追加モジュールを別途ダウンロードする必要があったりと、かなりの癖強ソフトだ。しかし、画像まわりの万能ソフトとして、とても重宝している。今でもしっかりメンテされているのでバリバリの現役。AIとセットで使えば百人力だ。最近ではGoogle Chromeで「ググる」と、最上部に「AI による概要」が出てくるようになった。Google自体が「調べ物は検索からAIに」と考え方を変えたようだ。更に質問を重ねたりするには下にある「質問する」のテキストボックスに書き込めばいい。もうこれはGeminiそのものと言っていいだろう。ただ、AIは常に正しい答えを返してくるとは限らない。創作や憶測が混ざってしまうこともある。単なる検索とは付き合い方を変えたほうがいい。イメージとしては、近所の物知りあんちゃんに色々尋ねるような感覚だ。ものすごく賢くて博識なんだけど、時々間抜けな答えを返してきたり、思い違いから平気で嘘をついたりする。AIをマニュアルとして使う場合、こうした弱点は、あまり気にならなくなる。仮に回答に誤りがあっても、被害の及ぶ範囲は限定的。確かめればすぐに正しいか誤りかを確認できる。実際、かなりの確率でマニュアルか、それ以上の存在として十分活用できている。番外編として海外旅行の道案内の例もご紹介しよう。つい先日、取材で台北に行った。地下鉄の駅からホテルまで行く際、どこから出ればいいか毎回迷う。Google Mapや百度地図に、出口の表示が出る場合もあるが、出ない場合もある。駅にも案内があるが、意外にわかりにくい。1番から出ると楽な最短ルートのような場合、2番から出ると大きな通りを横断しなければならなかったりする。ひどいときは、一旦駅に戻って、改めて1番から出ないとたどり着けないような所だってある。総計約30kgもある重い荷物を携えて、この仕打ちは堪える。ここでもAIが大活躍だ。地下鉄車内で調べておけば、降りてからの行動もスムース。AIに、予約したホテル名を告げ最寄り駅と出口を訊くと「忠孝復興」駅の「5番出口」ということが分かった。ホテルまで最短で行ける出口だ。ホテルのWebに最寄り出口が書かれている場合もあるし、そうでないこともある。中国語、英語、日本語を問わずぐるっと探索して、最適な出口を一瞬で見つけてくれるのは、AIだからこそ。ところがこの出口、全部階段。途中で休憩しなければ荷物を持って上がれない地獄の出口だった。翌日確認したところ、すぐ近くにある「4番出口」はエスカレーター設置の天国出口だったことが判明。試しに「桃園空港から台北〇〇飯店までの地下鉄での行き方。出口にエスカレーターがあるところを優先して」と訊くと、ちゃんと4番出口を案内してくれた。AIはもっと賢くなる。過去のAIチャットの履歴、検索履歴、行動履歴、メールのやり取りなどから「どうやらこいつは台北に出張で何泊もするらしい。撮影機材もあることだし、いつものように大荷物だろう」と推測する。そして、特に指示を出さなくても、AIが先回りしてエスカレーター付きの4番出口をお勧めする……。便利さの代償として、日常情報の大半をAIに「食わせる」。自分しか知らない、いわゆる「コンテキスト」を充実させれば、AIは自分専用の秘書に昇格する。AIにプライバシーをさらけ出し丸裸になって出力の精度を高めるか。プライバシーを守って、服を着ることを優先しそこそこの精度で我慢するか。そういう二択を迫られる時代になった。ただ今回は「こいつ、いつも『答が間違っている』とか言って俺をいじめやがって。癪に障るから階段だけの出口を教えたれ」という「考え」のもと、わざと地獄の出口を出力したのかもしれないが……。（BCN・道越一郎）