これなら試せる 8778円から買えるゲオのワイヤレスサウンドバー

サブウーファー搭載で臨場感ある重低音を実現

ワイヤレスサウンドバースピーカー

使用イメージ

ゲオホールディングスは6月4日から、「2.1chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.1BTSPK90W）」「2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.2BTSPK100W）」の2モデルを全国のゲオショップの一部店舗で順次販売している。価格は2.1chモデルが8778円、2.2chモデルが1万978円。新製品は、高音質なステレオサウンドに加え、ウーファーを内蔵しながらも、低価格を実現したサウンドバースピーカー。導入ハードルが低く、気軽に臨場感のあるコンテンツを楽しめるようになる。サイズは両モデルとも横約850×奥行130×高さ66mm。上位機種の2.2chモデルは、25W×2のフルレンジスピーカーに、25W×2のダブルサブウーファーを本体に内蔵し、最大出力100Wを実現。2.1chモデルも最大出力90Wを発揮し、臨場感ある重低音を再生できる。映画に最適な「MOVIE」、音楽を際立たせる「MUSIC」、ニュースやドラマのセリフが聞き取りやすくなる「NEWS（会話）」の3パターンのイコライザーも備え、シーンに応じた使い分けが可能だ。接続方式は、Bluetooth Ver 5.4を採用。このほか、ケーブル1本でテレビと電源・音量が連動するHDMI ARC入力、光デジタル（OPT）入力、汎用性の高いAUX入力といった接続ポートを備える。音楽データ（MP3）が入ったUSBメモリー（最大64GB）を直接差し込んで再生できるUSB入力端子も使用可能だ。