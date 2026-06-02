厚みは1センチ以下！ 指でつまめる超薄型デジカメ フィルター機能で“映え”を演出

スリムなデジカメ登場

電源を入れてシャッターを押すだけ

Leaf Camera

カバンに収まるサイズ感

フィルターは20種類

2.4インチのモニターを搭載

UIは6月1日、厚み9.4mmのスリムなデジタルカメラ「Leaf Camera」をAmazon.co.jpや楽天市場、Yahoo！ショッピングで発売した。価格は6380円。新製品は、サイズが約5.3×9.0×0.9cmのコンパクト設計で、重さも約88gと軽量なコンパクトデジタルカメラ。小さなポケットにもすっぽりと収まるサイズ感となっている。操作は、電源を入れてシャッターを押すだけ。顔検出や笑顔のときに自動でシャッターを押す「スマイルキャッチ」機能、一度のシャッターで3枚の画像を撮影する連続撮影機能を搭載。フィルターも20種類用意しており、SNS映えする表現も可能だ。このほか、露出設定やISO設定にも対応する。画像解像度は5M～80M、動画解像度は480p～4Kに対応。ズームは18段階で、2.4インチモニターも搭載されている。バッテリーはUSB Type-C充電で、記憶媒体は64GBまでのmicroSDカードに対応している。ストラップホールも設けられており、ストラップを付ければ操作中の落下も防げる。