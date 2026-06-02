自然光に近いから目にやさしい MSI初の「円偏光技術」搭載モニターが登場

円偏光技術搭載モニターが登場

目の負担を和らげる機能を多数搭載

PRO MAX 241PHW E14／271PHW E14

インターフェース

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は6月4日、同社初の円偏光技術を採用したビジネス向けモニター 23.8インチモデル「PRO MAX 241PHW E14」、27インチモデル「PRO MAX 271PHW E14」の2製品を発売する。価格は23.8インチモデルが2万7800円前後、27インチモデルが3万2800円前後。新製品は、自然光に近い柔らかい光を再現する「円偏光技術」により、眩しさやデジタル特有の刺激を軽減した目にやさしいモニター。このほかにも、色味の変化を抑えるハードウェアブルーライトカット、アンチフリッカー、ノングレアパネル、目の疲労度合いを確認できるEye-Q Check機能を備える。ビジネスで便利な機能として、1組のキーボード・マウスで2台のPCを切り替えて操作できるKVMスイッチ、映像出力・データ通信・給電をUSB Type-Cケーブル1本で行える「USB Power Delivery 65W」を採用している。また、新たにmacOS対応の「MSI M-Mate」の使用が可能になり、ソフトウェア上からキーボード・マウスでモニターの設定も可能になった。Windows OSではProductivity Intelligenceに対応している。リフレッシュレートは、一般的な60Hzのモニターに比べ2倍以上となる144Hzを実現。ビジネス以外にもゲーミング用としても活用可能なスペックだ。出荷時にはキャリブレーションを実施し、高精度な色表現も可能になっている。このほか、高さ調節や縦表示対応のスタンド、デバイスの音声を楽しめるスピーカー機能、MSI製ミニPCとの接続で電源ボタンが連動する「MSI Power Link」を備える。モニターアームへの取り付けも可能なVESA75にも対応している。インターフェースは、HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C（DP Alt mode、USB PD）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A（USBハブ）×2、USB 3.2 Gen1 Type-B（PC接続用）×1、ヘッドホン出力×1を備える。