ピカチュウと夏を乗り切る、ポケモン好き必見の折りたたみ式ハンディファン

PK-CP5シリーズ

外でも家でも使える2WAY仕様

手持ちで涼しく

卓上ファンとしても使用できる

ハンズフリーで涼しく

風量調整3段階

USB Type-Cで充電できる

多摩電子工業は、「ポケピース」デザインの折りたたみ式ハンディファン「PK-CP5シリーズ」を5月29日から発売している。ピカチュウ、ジラーチ、ミミッキュの人気ポケモンを採用した全3モデルで、価格は3480円。機能性とかわいさを兼ね備えた夏の注目アイテムだ。PK-CP5シリーズは折りたたみ可能で、手持ちのハンディファンとしてはもちろん、デスクに置いて使える卓上ファンとしても利用できる。付属のネックストラップを使えば、首掛けスタイルにも対応。通勤や通学、イベント、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する。風量は「弱・中・強」の3段階で調整でき、シーンに応じた使い分けが可能。内蔵バッテリーは2000mAhで、弱モードなら最大約9.5時間の連続使用に対応している。USB Type-Cで充電できるため、外出先でも手軽に使えるのがうれしいポイントだ。猛暑対策が欠かせないこれからの季節、実用性だけでなく持ちたくなるデザインも重視するのであれば、ポケピースのハンディファンは適したアイテムといえる。