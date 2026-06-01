バリスタ世界一が認めたコーヒーミルに新色、手挽き＆電動2WAYグラインダー

「Essence Duo」に新カラー・

モランディホワイトモデルが登場

10枚刃で実現する均一な挽き目

使用イメージ

10枚刃のミル刃を採用

ダイヤル式調整機構で

珈琲粉の仕上がりを細かに調整可能

ナチュラルカラーのハンドノブを採用

マグネット式パウダーカップは脱着しやすく、

意図しない脱落は防げる

付属の専用セミハードケースは

手挽きスタイルを収納可能

カラーバリエーションが全2色に

EPEIOS JAPANは5月29日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、2WAYコーヒーグラインダー「Essence Duo」の新カラーバリエーションとなるモランディホワイトモデルを、公式オンラインショップやAmazon.co.jp、楽天市場などの公式ストアにて発売した。価格はオープンで、実勢価格は3万3880円前後。今回、発売された「Essence Duo」のモランディホワイトモデルは、ユーザーから多数寄せられたホワイトカラーを求める声に応えるべく商品化された。既存のブラックカラーが持つ、シックなイメージとは異なって、全体的にクリーンなイメージに仕立てられている。「Essence Duo」は、付属のスタンドやモーターユニット、手挽き用ハンドルなどを組み替えることによって、手挽きと電動の2つのスタイルで使える2WAYコーヒーグラインダー。モーターユニットには、USB充電に対応したバッテリーを搭載しているため、コードレスでの使用が可能で、手挽きコーヒーグラインダー「Essence Go」や、限定販売モデル「Essence Gold」（終売）とも互換性がある。コーヒーグラインダーの心臓部であるミル刃は、世界一のバリスタである井崎英典氏とともに、こだわりを持って開発された、「Essence Go」でも用いられている10枚刃を採用している。挽いた粉の均一性や仕上がりのよさが特徴で、軽い挽き心地なので女性でも挽きやすい。本体のダイヤルを回すことで、珈琲粉の仕上がりの細かさを調整でき、挽き目の細かさは80段階で調整可能なので、エスプレッソ～フレンチプレスなど幅広いコーヒーテイストを楽しめる。挽き目の目安は、手挽き時に使うハンドルや、電動時に使用するスタンド部に目安があるため、目安をもとに好みの細かさに調整できる。そのほか、「Essence Go」と同じナチュラルカラーのハンドノブ、脱着しやすい一方で意図しない脱落は防げるマグネット式パウダーカップを採用する。また、手挽きスタイルを収納可能な専用セミハードケースが付属している（電動時に使用するスタンドやモーターの収納は不可）。なお、今回の新カラー追加で、「Essence Duo」のカラーバリエーションは、モランディホワイト、ゴヤブラックの2色となる。