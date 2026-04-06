注ぐだけで理想の一杯！ 世界一のバリスタが推すコーヒースケール「Balance」

コーヒースケール

「Balance」の第二世代モデルが登場

第2世代で何が進化したのか

抽出比率を1：1～20の範囲で任意に設定可能に

専用アプリの画面イメージ

第二世代モデル（左）は、従来モデルと比較してモニタ部をサイズアップするとともに、

電源オフ時もボタン位置をわかりやすく改善

2色のカラーバリエーションを用意

井崎英典氏

EPEIOS JAPANは4月3日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」のコーヒースケール「Balance（バランス）」をリニューアルした、第二世代モデル（Gen 2）を公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場にて発売した。カラーは、ゴヤブラック、モランディホワイトの2色。価格はオープンで、実勢価格は9980円前後。以降、全国の販売店にて順次展開していく。「Balance」は2025年に発売された、誰でもハンドドリップで美味しいコーヒーを楽しめるよう開発されたコーヒースケール。設定した抽出比率に合わせた目標注湯量の算出機能や注湯時の流速計測、注湯時間の計測といった、これまでユーザーが自分で行う必要があった複雑な計算や手間の掛かる測定を、自動で実施してくれる複数のサポート機能を搭載している。あわせて、ハンドドリップの進行具合や終了タイミングを教えてくれるサポートモード（アシストモード）も備えているので、毎日のドリップをストレスなく楽しめる。さらに、厳密な抽出比率を測定する本格的なモード（競技モード）も搭載しており、理想の1杯をとことん追求したい本格志向なユーザーのニーズにも応える。従来の「Balance」では、抽出比率が1：5～20（珈琲粉：湯量）だったのに対して、今回発売された第二世代モデルでは、使用する珈琲粉と湯量の比率を1：1～20の範囲で任意に設定できるようになった。0.5単位での細かな設定が可能なため、さまざまなハンドドリップレシピの再現はもちろん、コーヒー以外の用途にも幅広く役立てられる。抽出モードは、理想のドリップをガイドしてくれる「アシストモード」、より本格的に珈琲の完成度を追求できる「競技用モード」、シンプルに計算してくれる「通常計量モード」の、3種類を備えている。第二世代モデルでは新たに、ドリップ時の注湯量や流速をグラフ状のデータとして記録可能な専用スマートフォンアプリ（iOS／Android）に対応し、過去のドリップデータとも照らし合わせられる。その時々の美味しさをデータとして記録することで、ドリップの違いが美味しさにどう影響しているかを「感覚」ではなく「データ」で記憶、体感でき、コーヒーの美味しさを「再現可能」なバリスタクラスのスキルを実現する。なお、本体とスマートフォンは、Bluetoothで接続される。より使いやすいスケールを目指して、本体デザインもアップデートされており、視認性を高めるべくモニタ部を従来モデルからひと回りサイズアップした。それぞれの機能を呼び出すボタンは、電源オン時はライトが光る仕様を引き続き搭載しつつ、電源オフ時にも識別しやすいよう透過式のデザインへと変更している。また、高級感あふれるシボ加工調の計量皿面のデザインはそのままに、ロゴを従来のプリント加工から成形加工に変更することによって、シンプルなデザインに仕上げた。そのほか、バッテリー容量を従来モデルの1000mAhから、1.5倍の1500mAhへアップグレードし、一度の充電で最大180回使用できるようになっている。なお、充電はこれまで通り本体のUSB Type-Cポートから行う。サイズは幅150.6×高さ24.0×奥行き175.5mmで、重さは約380g。「Balance」第二世代モデルの発売にあたって、2014年ワールド・バリスタ・チャンピオンシップで優勝を果たした世界No.1のバリスタ・井崎英典氏は、以下のようなコメントを寄せている。美味しいコーヒーを淹れるためには、コーヒー粉の量、注湯量、抽出時間を正確にコントロールすることが重要です。特に、粉量と注湯量のバランスを示す「抽出比率」は、味わいを大きく左右する重要な要素。この「Balance」なら、理想の抽出比率を入力するだけで、必要な粉量と注湯量を瞬時に計算できます。さらに、抽出中の注湯ごとの平均湯量もリアルタイムで算出し、繊細なコントロールをサポート。これにより、一貫した品質の抽出を実現し、コーヒーの味わいをアップグレード。シンプルな操作性と機能性を兼ね備え、コーヒー愛好家からプロフェッショナルまで満足できる仕上がりになっています。ぜひ、この「Balance」で、理想の一杯を追求してください。