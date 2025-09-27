理想の一杯を手軽に。ドリップガイド付きコーヒースケール『Balance Lite』

Balance Lite

優れた計量機能はそのままに求めやすい価格で

本体デザインは、シンプルながら扱いやすさを追求

2色のカラーバリエーションを用意

EPEIOS JAPANは9月24日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、コーヒースケール「Balance Lite（バランスライト）」の販売を、「EPEIOS」公式オンラインショップなどで開始した。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格はオープンで、実勢価格は6800円前後。「Balance Lite」は、3月に発売された「Balance（バランス）」の計量機能はそのままに、一部仕様を変更することによって購入しやすい価格を実現した、エントリーモデルのコーヒースケール。一般的なスケールと同様に粉量や湯量を計測する「通常計量モード」に加えて、再現したいレシピの注湯比率に合わせて、使用する珈琲粉の量に対する目標となる注湯量を自動で算出する「アシストモード」、ドリップ完了後に使用した珈琲粉の量と、抽出されたコーヒーの液体量から実際の抽出比率までを厳密に算出する「競技用モード」は、「Balance」と同様に搭載している。計量皿には、オール樹脂製でボーダー状パターンのデザインを採用し、珈琲粉や汚れを落としやすいシンプルなデザインに仕上げた。あわせて、バッテリー容量や本体の素材を見直すことで、「Balance」と比較して約80gの軽量化を実現し、持ち運びしやすくなっている。さらに、電源や設定のボタンを刻印仕様にすることによって視認性を高めた。そのほか、未使用時に自動で電源をオフにするオートオフ機能、使用時の操作音をオフにするサイレントモードも備えている。サイズは幅152×高さ25×奥行き173mmで、重さは約300g。