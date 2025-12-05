ドウシシャ、わずか830gの「紙パック式軽量スティッククリーナー」

MAGIC LIGHT II

紙パックで「ゴミ捨て時のストレス」が減る

軽量なので持ち上げながらの掃除でも負担が少ない

紙パック式でストレスのないゴミ捨てを実現

ハンドル部のストラップを使用した収納イメージ

専用の収納ケースに設けられた充電ケーブルの引き出し口

操作ボタンは2つだけのシンプル操作を実現

3色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは11月下旬に、重さ830gの紙パック式軽量スティッククリーナー「MAGIC LIGHT II（マジックライト ツー）」（DSV-025P）の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。カラーは、ピンク、グリーン、イエローの3色。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万1880円。「MAGIC LIGHT II」は、同社が発売している充電式スティッククリーナーとしては最軽量となる、重さわずか830gの掃除機で、階段や高い所といった持ち上げながらの掃除でも、少ない負担で手軽に掃除できる。延長パイプを外して、本体に直接フロアヘッドやノズルを装着すれば、ハンディ掃除機としても使える。紙パック式を採用することで、ゴミ捨ての時にホコリが舞い上がりにくいため、ストレスなく衛生的にゴミを捨てられる。また、紙パック内にゴミが溜まると、ハンドル部のゴミすてお知らせランプが点灯して知らせてくれるので、交換タイミングがわかりやすい。本体ハンドル部分にはストラップを備えており、使用しないときはフックに掛けて省スペースに収納が可能で、本体はスリムかつコンパクトなためクローゼット内や家具のすき間といった、限られたスペースでもすっきり収められる。本体バッテリーの充電は、USB Type-Cポート経由で行い、専用の収納ケースには充電ケーブルの引き出し口が設けられているので、収納したまま充電できる。操作ボタンは「電源」と「強さ切替ボタン」だけなので直感的な操作が可能で、ハンドル部分にはゴミすてお知らせランプとともに、バッテリー残量がわかる電池残量ランプも備えている。吸引力は、「標準」と「強」の2段階切り替えで、床・ラグ・家具周りといった掃除したい場所に合わせて調整できる。