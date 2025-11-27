掃除した場所がわかって吸い残しゼロに 日立のコードレススティック掃除機「パワかるスティック」PV-BL50P

掃除した場所がアプリでわかる日立のパワかるスティック

消費カロリーも出るから掃除が楽しく ヘッドのLEDライトでゴミも見やすく

掃除の軌跡を表示

PV-BL50P

3方向ごみくっきりライト

使用イメージ

お手入れも簡単

ハンディ時

充電台セット時

日立グローバルライフソリューションズは12月上旬、「ARおそうじ」アプリに対応したコードレススティッククリーナー「パワかるスティック」PV-BL50Pを発売する。価格はオープン。新製品が対応している「ARおそうじ」アプリとは、掃除の軌跡が表示され、どこを掃除したかがすぐにわかる便利な無料アプリ。アップデートにより、ミニマップや掃除スコアなどの演出を楽しめる「マップあり」モードで、掃除前に前回の掃除結果をミニマップで確認できるようになるなど、さらにわかりやすい仕様となった。また、掃除のたびに累計おそうじ面積や当月の消費カロリーの目安も表示されるなど、掃除が楽しくなるモードも搭載している。PV-BL50Pは、アプリで掃除した箇所がわかるだけでなく、ヘッドの前と左右3方向に緑色のLEDライトを搭載した「3方向ごみくっきりライト」も特徴の一つ。見えにくいゴミを広範囲に浮かび上がらせる。先端がループ形状の「からまんブラシ」は、回転ブラシに髪の毛などがからまりにくく、手入れも簡単だ。本体重量はスティック時で1.4kg、ハンディ時で0.97kg。集じん容積は0.15L。小型・軽量でもハイパワーのファンモーターを採用しており、軽くて、よく吸って、しかも取り回しやすい。大きさはスティック時で長さ230×幅230×高さ1010mm、ハンディ時で331×90×186mm、充電台セット時で270×280×1119mm。充電時間は約2時間で、連続使用時間は、標準で約40分。