ニトリ、3万円を切る軽量1.1kgの紙パック式コードレススティッククリーナー

ニトリは11月上旬に、「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」の販売を、「ニトリ」の一部店舗および公式オンラインショップ「ニトリネット」にて開始している。カラーは、ホワイト、ダークグレーの2色。価格は2万9900円。
あわせて、ゴミが溜まっても吸気経路がふさがらない吸引力キープ構造を採用することで、吸引力が落ちにくく家中をしっかり掃除できる。
手を汚すことなくゴミを捨てられる紙パック式を採用しているため、ゴミ捨ての際にホコリが舞いにくく、抗菌・防臭紙パックタイプで衛生面にも配慮している。集じん容量は、「MA201SC」と比較して約1.7倍の0.42Lに向上し、紙パックの交換は約2カ月に1回で済む。
床用パワーブラシヘッドには、LEDライトを備えており、家具の下などの暗い場所を照らせるほか、明るい場所でも見えにくいゴミを照らしてくれるため、掃除が快適になる。また、ヘッドは小回りが利き、開口部も広いので部屋の隅や壁際の掃除もしやすくなっている。さらに、モーター駆動の回転ブラシでゴミをかきだしつつ吸引するため、フローリングも畳もカーペットも簡単に掃除できる。
床用パワーブラシヘッドに加えて、ミニパワーブラシ、2wayハンディブラシ、スイープブラシ、2wayすき間ノズル、フレキシブルホースが付属している。
付属のアタッチメントは、充電スタンドへの収納が可能で、使いたい時すぐに取り出せる。
ゴミ捨て時にホコリが舞いにくく、吸引力も約1.2倍にアップ「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」は、重さ約1.1kgと軽量ながら、毎分約13.5万回転の高速吸引モーターを搭載するとともに、掃除機内部の空気の流れを見直して空気抵抗によるロスを低減することによって、吸引力を従来機種「MA201SC」と比較して約1.2倍に向上した。
