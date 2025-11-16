  • ホーム
  • 寒い日でも親子で夢中になれる！東京・浅草の「室内遊園地」は「事前チケット」ならさらにお得

暮らし

2025/11/16 16:00

　ユーエスマートは11月1日に、室内遊び場「キッズランドUS mini 東京浅草店」を、浅草エキミセ（東京都台東区）の4階にリニューアルオープンした。

東京スカイツリーライン浅草駅直結の
「キッズランドUS mini 東京浅草店」がリニューアルオープン

受付後の出入り自由、ご飯を食べに行く外出や飲食の持ち込みもOK

　「キッズランドUS mini」は、小学4年生までの子どもとその保護者を対象にした室内遊び場で、受付後の出入りは自由で、ご飯を食べに行く外出や飲食の持ち込みもできる。保護者の交代も自由となっており、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなくゆっくり遊べる。

　なお、キッズランドUSでは、店舗ごとにお得な「事前チケット」を用意。スマホやタブレット端末などからネット予約できる。「キッズランドUS mini 東京浅草店」の場合、子ども（1歳～小学4年生）の「平日こども1日遊び放題パック」が200円オフの700円で、「休日こども3時間遊び放題パック」が100円オフの1100円で楽しめる（11月14日現在）。予約時間枠に関係なく、営業時間内なら好きな時間に利用できる。
 

「おままごとコーナー」にりんごを収穫する遊具が新登場

　今回、リニューアルオープンしたキッズランドUS mini 東京浅草店は東京スカイツリーライン浅草駅直結。園内にはからくり装置を伝ってボールが転がってくる遊具や、空気の力でボールが浮き上がってくる遊具といった、楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプール」や、本格的な照明や撮影セットを備えており、豊富に用意された子ども用の衣装や撮影用小物を追加料金なしで利用可能な「セルフ写真館」を設けている。
 
「ボールプール」のイメージ
 
「セルフ写真館」のイメージ

　あわせて、充実したおもちゃでお料理やお店屋さんごっこなどのおままごとを楽しめる「おままごとコーナー」には、かわいいりんごを収穫できる遊具が新登場した。
 
「おままごとコーナー」のイメージ

　さらに、家族一緒に楽しめるアーケードゲームや、パンダメリーゴーラウンドなどの乗り物が、フリープレイで遊び放題となっている。
 
アーケードゲームや乗り物が遊び放題

　ほかにも、トランポリンやすべり台といった公園でお馴染みの遊具を取り揃える「公園コーナー」、巨大ジャングルジムの中にすべり台とたくさんのボールプールを詰め込んだ「キッズランドUS」の人気アスレチック「スーパージャングルジム」、好きなカートを選んでコース内のドライブを楽しめる「カートコーナー」といった多彩な設備を用意する。

　営業時間は10～20時。
