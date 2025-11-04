寒い日もへっちゃら！親子で夢中になれる「巨大室内遊園地」が千葉・佐倉市にオープン

室内遊び場「キッズランドUS」が千葉県佐倉市にオープン

飲食持ち込み自由、お父さん・お母さんの交代も自由

牧場コーナー

ボールプール

乗りものコーナー

セルフ写真館

ユーエスマートは10月24日に、室内遊び場「キッズランドUS 千葉ユーカリが丘店」をアクアユーカリ（千葉県佐倉市）の1階にオープンした。「キッズランドUS」は、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなく遊べる室内遊園地。遊び放題プランや短時間プランといった、おトクかつ気軽な利用を可能にするプランも用意している。今回オープンした「キッズランドUS 千葉ユーカリが丘店」では、約800坪の園内にかわいい子牛さんのお世話ごっこや、乗馬体験ごっこを楽しめる「牧場コーナー」、まるで宇宙のような空間に楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプール」を設置する。さらに、ドライブを楽しめるカートコーナーやパンダメリーゴーラウンドといった、楽しい乗りものが集結するほか、本格的な照明設備や撮影用衣装を追加料金なしで利用でき、スマートフォンで気軽に記念撮影を楽しめる「セルフ写真館」も設けている。ほかにも、かわいいお野菜の収穫やお店屋さんごっこを楽しめる「おままごとコーナー」、子どものカラオケデビューにオススメの「カラオケ」、6～12歳の子ども専用となる迫力満点の大型アスレチック「富士山すべり台」、2階建て巨大ジャングルジムの中にすべり台やトンネルなどの仕掛けを詰め込んだ「スーパージャングルジム」、ブランコやトランポリンなど公園でお馴染みの遊具が勢揃いする「公園コーナー」などを備えている。「キッズランドUS 千葉ユーカリが丘店」の営業時間は10～19時。