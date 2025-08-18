屋外が40℃超えでも親子で夢中になれる「巨大室内遊園地」が栃木・宇都宮市にオープン

天気を気にせず遊べる全天候型屋内遊園地が宇都宮にオープン

受付後の出入り・飲食の持ち込み自由

「ボールプール」コーナーのイメージ

パンダのメリーゴーラウンドなど楽しい乗りものが集結

「セルフ写真館」のイメージ

「おままごとコーナー」のイメージ

「カラオケ」のイメージ

「スーパージャングルジム」のイメージ

「公園コーナー」のイメージ

「エアースライダー」のイメージ

ユーエスマートは8月8日に、室内遊び場「キッズランドUS 栃木宇都宮店」を豊郷台ショッピングセンターミュゼ（栃木県宇都宮市）の2階にオープンした。「キッズランドUS」は、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。今回、オープンした「キッズランドUS 栃木宇都宮店」は約420坪の園内に、惑星のようなエアー遊具にボールシャワーなど楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプール」が設置されるほか、コース内のドライブを楽しめるカートコーナーや、シュールな魅力の1人用観覧車、パンダのメリーゴーラウンドといった楽しい乗りものが集結する。あわせて、本格的な照明設備や撮影用衣装を追加料金なしで利用可能で、スマートフォンだけで気軽に記念撮影を楽しめる「セルフ写真館」、柔らかいマットの上でかわいい野菜の収穫体験やお店屋さんごっこを楽しめる「おままごとコーナー」、子どものカラオケデビューにオススメで追加料金なしで利用できる「カラオケ」も用意している。さらに、日差しの強い真夏日でも天候を気にすることなくアクティブに遊べるコーナーとして、2階建て巨大ジャングルジムの中にすべり台や吊り橋といったワクワクする仕掛けを詰め込んだ、「キッズランドUS」名物アスレチックの「スーパージャングルジム」、ブランコやシーソーといった公園でおなじみの遊具を取り揃えた「公園コーナー」、迫力満点の「エアースライダー」などふわふわのエアー遊具も設置される。「キッズランドUS 栃木宇都宮店」の営業時間は10～19時。