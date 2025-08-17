自分専用の自販機 インテリアでも映えるサンコーの「お部屋に自販機」

自分専用の自販機を実現 サンコーの小型冷蔵庫

推しドリンク、見せる冷蔵庫「お部屋に自販機」

ボタンを押すと「ガコンッ」と缶が落ちてくる

350ml缶を最大10本収納可能

寝室においても目立たない

卓上に置いても違和感なし

ブラックカラーはゲーミングルームに置いても馴染む

お手入れも簡単

サンコーは8月7日、ドリンクを入れて楽しめる「推しドリンク、見せる冷蔵庫『お部屋に自販機』」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は1万6800円。新製品は、自動販売機型の小型冷蔵庫で、ボタンを押すと「ガコンッ」と缶が落ちてくるギミックを自宅で再現できるのが特徴だ。お気に入りのドリンクを入れれば、自分だけの「推しドリンク」コーナーを作れる。サイズは幅235×奥行415×高さ650mmで、350ml缶を最大10本収納できる。冷却方式は、ペルチェ素子電子冷却方式を採用している。庫内温度は最低約7度（周囲温度25度時）。カラーは、ブラックとシルバーの落ち着いた色合いで、インテリアとしても映えるデザインとなっている。パーツは取り外して丸洗いできるため、お手入れも簡単だ。