自分専用の自販機 インテリアでも映えるサンコーの「お部屋に自販機」

新製品

2025/08/17 17:30

　サンコーは8月7日、ドリンクを入れて楽しめる「推しドリンク、見せる冷蔵庫『お部屋に自販機』」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は1万6800円。

自分専用の自販機を実現　サンコーの小型冷蔵庫

　新製品は、自動販売機型の小型冷蔵庫で、ボタンを押すと「ガコンッ」と缶が落ちてくるギミックを自宅で再現できるのが特徴だ。お気に入りのドリンクを入れれば、自分だけの「推しドリンク」コーナーを作れる。
 
推しドリンク、見せる冷蔵庫「お部屋に自販機」
 
ボタンを押すと「ガコンッ」と缶が落ちてくる

　サイズは幅235×奥行415×高さ650mmで、350ml缶を最大10本収納できる。冷却方式は、ペルチェ素子電子冷却方式を採用している。庫内温度は最低約7度（周囲温度25度時）。
 
350ml缶を最大10本収納可能

　カラーは、ブラックとシルバーの落ち着いた色合いで、インテリアとしても映えるデザインとなっている。パーツは取り外して丸洗いできるため、お手入れも簡単だ。
 
寝室においても目立たない
 
卓上に置いても違和感なし
 
ブラックカラーはゲーミングルームに置いても馴染む
 
お手入れも簡単
 
ギャラリーページ

注目の記事

外部リンク