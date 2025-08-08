乾電池でも動く PC・スマホで簡単ラベル作成 キングジム「テプラ」に新モデル

「テプラ」PROシリーズ新型モデルが登場

スマホとPCに対応し家庭やオフィスで使いやすい

乾電池駆動にも対応

製造現場や倉庫でも使いやすく

大量印刷でもラベル毎にカット オートカッター機能を搭載

シーンに応じて選べる接続方式

キングジムは9月18日、PC／スマートフォン専用のラベルライター「テプラ」PROシリーズ新型モデル、「ラベルプリンター『テプラ』PRO SR-R5600P」を発売する。価格は2万4200円。カラーはブラックのみ。キングジム公式オンラインストアを受け付ける。今回発売する新モデルは、ロングセラー製品「『テプラ』PRO SR5500P」をさらに使いやすく、オフィスや製造現場のニーズに応える仕様へとリニューアルしたもの。PCとスマートフォンどちらでもラベル作成ができ、PCではWindows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」、macOS向けアプリ「TEPRA LINK2」にも対応。大量印刷や連番ラベルの作成なども容易だ。スマホではiOS／Android向けアプリ「TEPRA LINK2」を使えば、家庭や小規模オフィスでも手軽にラベルの作成・編集ができる。乾電池駆動（単三形アルカリ電池、または単三形ニッケル水素電池）に対応することで、電源確保が難しい製造現場や倉庫などでも使いやすくなっている。また、従来製品では、Bluetooth接続の際にPC／スマートフォンと「テプラ」本体のペアリング設定が必要だったが、新製品はペアリングなしでも使用できる。なお、新製品と同時に、クラウド型システムと連携できる、開発者向けの新規ソフトウェアモジュール「テプラ クリエイターWebAPI」もリリースした。ブラウザ上で動作するWebアプリから「テプラ」によるラベル印刷が可能となる。