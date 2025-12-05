コンパクトだから気軽に聴ける レトロモダンなBluetooth対応CDプレイヤー「Syitren R300」

高いデザイン性が魅力 Bluetooth対応CDプレイヤー

「R300」

インテリアとしても映える外観 マルチ接続にも対応

R300 ウッド（左）とホワイトの2色

幅広い接続方式に対応

Bluetooth対応でワイヤレス環境でCDを楽しめる

三陽合同会社は12月3日、中国瀋陽（シンヨウ）市で設立されたデザインオーディオブランド「Syitren」のBluetooth対応CDプレイヤー「R300」を同社の運営するECサイト「DIGIART」で発売した。価格は1万9800円。新製品は、レトロデザインにSyitren独自のオーディオ技術を融合したBluetooth対応CDプレイヤー。デザイン面では、ウッドとホワイトの2色展開のミニマルな外観、アクセントとなるオレンジ色の再生／一時停止ボタンが特徴で、インテリアとの調和や存在感を意識しているという。CD／CD-R／CD-RWなどのディスク規格に対応し、MP3／WAV／WMAなどのオーディオ形式も再生できる。接続方式はBluetooth 5.3、SPDIF、AUXなど。ワイヤレスイヤホン、スピーカーなど、さまざまなデバイスで使用可能だ。雑音の少なさを示すSN比は80dBで、SC6137Dオーディオプロセッサーを搭載。3.5mm出力にも対応し、高音質での再生が可能となっている。バッテリー容量は2000mAhで、連続再生は満充電で約6時間以上となる。充電時間は約4時間。サイズは高さ 147.3×幅162×奥行32.5mmで重さは400g。