持ち運びOK！ AI Sound Boost搭載パーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2 ES」

JBL PartyBox On-The-Go 2 ES

独自のAI技術で生き生きとしたサウンドを実現

本体各部の様子

12月3日まではモニタープレゼントキャンペーンが開催中

ハーマンインターナショナルは、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、持ち運びに便利なショルダーストラップが付属する、100WのパワフルなJBLプロ・サウンドをポータブルで楽しめるパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2 ES」を、JBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストア限定で11月27日から発売している。価格は3万9600円。JBL PartyBox On-The-Go 2 ESは、10月30日に発売された「JBL PartyBox On-The-Go 2」に付属するデジタルワイヤレスマイクを別売とすることで価格を抑え、より広い用途に向けて購入しやすくしたモデル。最大100Wの大出力を実現しており、その大出力とスピーカーの振幅をリアルタイムでコントロールする、音質に特化した独自のAI技術「AI Sound Boost」によって、生き生きとしたサウンドを実現している。小音量でも音ヤセすることなく、大音量でも音割れしないので、イベントにおけるBGMやダンスパフォーマンスでの使用をはじめ、さまざまなシーンで活躍する。あわせて、持ち運びに特化したショルダーストラップが付属するとともに、人間工学に基づく設計のハンドル、屋外での使用時の突然の雨でも安心なIPX4準拠の防沫設計を備えているため、場所を選ばず使用できる。さらに、JBL PartyBoxシリーズ共通の、音楽のビートに合わせて光が切り替わる鮮やかなライティング機能も搭載し、アプリを通じて6万5000色のカラーパレットから、好みのカラーやライティングパターンのカスタマイズが可能となっている。オーディオ入力はBluetooth、USB Type-C、AUXを利用でき、対応BluetoothプロファイルはA2DP 1.4、AVRCP 1.6。また、USB接続ではMP3、WAV、FLAC形式の音楽ファイル再生に対応している。サイズは幅258×高さ501×奥行き221mmで、重さは約6.36kg。そのほか、12月3日23時59分までの期間、JBL Japanの公式Xアカウント（@JBL_JAPAN）において、モニタープレゼントキャンペーンが開催されている。同キャンペーンでは、期間中にJBL Japanの公式Xアカウントをフォローして、11月27日に同アカウントで投稿された内容に沿って引用リポストした人の中から抽選で1人にJBL PartyBox On-The-Go 2 ES、30人にJBLオンラインストアで使える30％引きクーポンが当たる。なお、当選者は賞品到着から1カ月以内に、サークルやクラブ、チームの活動などで、JBL PartyBox On-The-Go 2 ESを使用している様子を写真付きで、自身のXアカウントにポストする必要がある。