アウトドアもホームパーティーも！ スピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」

JBL PartyBox On-The-Go 2

どこでもマイクパフォーマンスが楽しめる

付属のデジタルワイヤレスマイク

ハーマンインターナショナルは10月30日に、米カリフォルニア発のオーディオブランド「JBL」から、デジタルワイヤレスマイクが付属するパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」を発売する。価格はオープンで、「JBL」公式オンラインショップでの価格は5万6100円。「JBL PartyBox On-The-Go 2」は、簡単に接続可能なデジタルワイヤレスマイク×2本が標準で付属し、どこでもマイクパフォーマンスが楽しめるパーティースピーカー。普段使いのホームオーディオとしてはもちろん、家族などとの遠出の際の車内カラオケ、到着先でのBGM、小規模なイベントや講演会などでの簡易PAシステムといった、多彩な用途に対応する。100Wの大出力と、音質に特化した独自のAI技術「AI Sound Boost」によって、クリアな音像感と大迫力の低音を実現しており、歌声も音楽も躍動感のある迫力のJBLプロ・サウンドを楽しめる。あわせて、ウィークエンダーバッグのように持ち運びに特化したショルダーストラップを搭載するとともに、人間工学に基づいたハンドル設計、突然の雨でも安心のIPX4に準拠した防沫性能も備えているので、場所を選ばず使える。ほかにも、シリーズ共通となる音楽のビートに合わせて光が切り替わるライティング機能も搭載し、「JBL PARTYBOX」アプリを通じて、6万5000色のカラーパレットから好みのカラーの設定やライティングパターンを選べる。オーディオ入力はBluetooth、USB Type-C、AUX。バッテリー駆動時間は最大15時間で、10分間の充電で約80分間の再生を可能にする急速充電に対応している。サイズは幅258×高さ501×奥行き221mmで、重さは約6.36kg。