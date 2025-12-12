座椅子との相性抜群で配線スッキリな「ローデスク」、在宅ワークやゲーミングにも使いやすい！

100-DESKL017

タップ受けとケーブル逃がしで「配線ぐちゃぐちゃ」を卒業

ユーザーからの声に基づいて改良を実施

5段階の高さ調整が可能

電源タップの置き場問題を解決するタップ受けを備え、

収納グッズなどのマグネット取り付けが可能なスチール製フレームを採用

モニターアームの取り付けが可能で、リーンフォースメントも搭載

サンワサプライは12月11日に、在宅ワークやゲーミングにも使いやすい幅120×奥行60cmのローデスク「100-DESKL017」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。カラーは、ブラック、ブラウンの2色。税別価格は1万2546円。「100-DESKL017」は、従来モデルのユーザーから寄せられた声に基づいて、日常の使いにくさを見直してアップデートしたローデスク。高さは38cm、41cm、44cm、47cm、50cmの5段階で変更可能で、床座や座椅子に合わせやすく調整できる。また、リーンフォース位置を変更してクランプ固定をしやすくするとともに、ケーブルトレイを大型化してM6ボルト固定で取り付け性を向上した。さらに、天板の切り欠きを廃止して、作業面を広く使えるようになっている。5段階の高さ調整に対応しているので、座椅子・クッション・体格に合わせて「ちょうどいい」姿勢を作れる。作業スペースは幅120×奥行60cmと余裕があり、ノートPCと周辺機器、A4書類、コーヒーまで置ける。リビングにもワークスペースにもなじみ、作業台・学習机・ゲーミング用途など幅広い用途に使える。天板下にはタップ受けを備えており、電源タップの置き場問題を解決する。また、フレームはスチール製なので、さまざまな収納グッズをマグネットで取り付けられる。そのほか、クランプ製品・モニターアーム取り付けに対応し、限られた天板スペースを有効活用できる。天板裏には、リーンフォースメントが2本通っているので、たわみなどを抑制して快適にデスクを使える。