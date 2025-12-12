速暖で省エネ！ インテリアに馴染むデザインヒーターがタンスのゲンから

ワイドセラミックヒーター

人感・室温センサーで消し忘れ防止

人感センサーが人の動きを感知して自動で電源をオン／オフしてくれる

室温センサーによる稼働イメージ

（設定温度が27℃の場合）

操作パネルや人感センサーなどがまとめられた本体前面のパネル

本体はスリムで軽量、取っ手付きなので移動や収納がしやすい

2色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは12月10日に、広範囲を素早く暖められる、インテリアに馴染むデザインを採用した「ワイドセラミックヒーター」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、フォグベージュ、モルタルグレーの2色。価格は9999円。「ワイドセラミックヒーター」は、人感センサーと室温センサーを備えている。人感センサーは、本体前面の操作パネル横に位置し、上下左右60°、距離2mの範囲で人の動きを感知して、自動で運転のオン／オフを切り替えることで、消し忘れを防ぐとともに、効率的な暖かさを実現する。人の動きを感知すると運転を開始して、約2分45秒感知しないと自動で停止する仕様となっている。室温センサーは、前面パネルにある操作パネルの温度設定ボタンで好みの温度に設定すると、周辺の温度を感知して自動で運転を行う。設定温度は18～30℃の範囲で、1℃刻みで設定できる。設定温度を下回っていると運転を続け、設定温度を上回ると運転を停止。時間が経過してまた設定温度を下回った場合は、運転を再開するといった形で、設定温度をキープする。運転モードは、1200Wの電気の力で暖めるので立ち上がりが速く、電源をオンにしてすぐに暖かさを実感することが可能で、最大7畳まで暖められる「パワフルモード」、操作パネルのライトが弱くなって睡眠を妨げないため就寝時の使用に適した「おやすみモード」、冬はヒーターとして使い、オフシーズンには換気や空気の循環のために使用するといった使い方に対応する「送風モード」を備えている。あわせて、1時間、2時間、4時間のいずれかで設定できるオフタイマー、オートオフ機能も搭載する。本体前面のパネル部分には、人感センサー、操作パネル、リモコン受光部がまとめられており、操作ボタンはすべてアイコン表示だけではなく、文字も表記しているので、直感的にわかりやすい。また、離れた場所からでも操作が可能で、使用しないときは本体裏面に収納しておける、リモコンも付属している。さらに、子どものいたずらを防ぐチャイルドロック機能とともに、温度過昇防止用サーミスター、温度／電流ヒューズ、転倒時自動オフといった安全機能を搭載しているので、安心して使える。本体は、奥行き18cmのスリム設計を採用しているため、キッチンやデスク下、脱衣所といったさまざまな場所で使用できる。また、重さは約3.8kgと軽量で、本体上部に取っ手を備えているので、移動させやすい。