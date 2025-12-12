エディオン、PBの「e angle」から1.5Lの「ダストステーション付きクリーナー」

ANGV-SCD15-A-WH

本体に溜まったゴミを自動でダストステーションに集じん

約1.5Lの大容量ダストステーションが付属

パワーブラシ先端のLEDライトで暗い場所のゴミを逃さない

エディオンは12月17日に、プライベートブランド「e angle」から発売された、ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」の販売を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始した。価格は2万9800円。「ANGV-SCD15-A-WH」は、約1.5Lの大容量ダストステーションにクリーナー本体を戻すだけで、本体に溜まったゴミを自動でダストステーションに集じんするとともに、充電も行われるダストステーション付きクリーナー。大容量のダストステーションによってゴミ捨ての回数を減らせる。また、本体バッテリーの同時充電が可能なので、省スペースに収納して次の掃除に備えて満充電状態を保てる。パワーブラシの先端にはLEDライトを搭載し、暗い場所でもゴミが見つけやすくなるため、取り残しを防げる。ノズルを取り外せばハンディクリーナーとしても使用でき、付属の「2 in 1 ブラシ」と「隙間ノズル」を使い分けることで、さまざまな場所の掃除に対応する。