ヤマダオリジナルの「コードレススティッククリーナー」は1万9580円

YVC50SN

モーター駆動の自走式回転ブラシが軽快な操作をサポート

モーター駆動の自走式回転ブラシが軽快な掃除を実現

ヘッド部分のLEDライトは従来機種よりも明るさをアップ

収納時のイメージ

ヤマダホールディングスは12月1日に、ヤマダオリジナルのコードレススティッククリーナー「YVC50SN」を、全国の「ヤマダデンキ」「ベスト電器」「マツヤデンキ」店舗（一部を除く）にて発売した。価格は1万9580円。「YVC50SN」は、モーター駆動の自走式回転ブラシがフロアヘッドを前進させることによって、軽快な操作をサポートするコードレススティッククリーナー。高速回転モーターが、さまざまな種類のゴミを効率よくかき出し、新構造のフロアヘッドが壁ぎわのゴミも回転ブラシでかき出して、汚れを除去できる。ヘッド部分に搭載したLEDライトは、従来機種「YC-S50J」よりも明るさがアップしており、暗がりのゴミを照らして取り逃しを減らせる。特に、ベッドやソファの下といった光の届きにくい場所の掃除に効果を発揮する。そのほか、ヘッドと延長パイプを取り外せば、ハンディクリーナーとしても使える。また、本体およびすきまノズルとブラシノズルを立てたまま収納可能で、いつでもサッと取り出せる、直立式の収納スタンドが付属している。