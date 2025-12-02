27インチのでっかいスマホ 良いとこどりの情熱価格の「まるででっかいスマホ」

スマホみたいに使える大画面ディスプレー

スマホ画面を27インチに拡張 良いとこどりの「第四の家電ディスプレイ」

まるででっかいスマホ

（AM-2701）

キッチンで使える

ビジネス用のサブモニターにも

映画鑑賞にも使える

ドン・キホーテは11月28日から、オリジナル商品ブランド「情熱価格」からスマホの手軽さと大型ディスプレーの視認性を兼ね備えた移動型スマートモニター「まるででっかいスマホ（AM-2701）」をドン・キホーテ系列店舗で順次発売している。価格は8万7978円。新製品は、「スマホそのものを巨大化した新たなデバイス」として開発された27インチタッチパネルを採用したディスプレーだ。通話機能は搭載されていないが、「スマホの手軽さ」と「大型ディスプレイの視認性」に着目し、スマホの操作性をそのままに27インチの大画面に拡張。画面が小さく操作性が悪いといった、従来ディスプレーの課題を解決しながら、テレビ・タブレット・モニターなどの利点を一つに統合させた「第四の家電ディスプレイ」ともいえる特徴も持っている。OSにはAndroid 15を採用する。スマホと同じ感覚でアプリを操作でき、レシピ動画を見ながらの料理、アプリを通じたテレビ番組の視聴なども可能だ。台座には充電式バッテリーとキャスターを内蔵。室内を自由に移動できる「可搬型モニター」としても活躍し、カメラ＆マイクも搭載するので、会議からSNSなどでのLIVE配信まで幅広く使える。CPUはMTK8183を採用。メモリーは6GBでストレージは128GB。画素数は1920×1080のFHD。インターフェースはHDMI端子×1、USB Type-A端子×1、USB Type-C端子×1。内蔵バッテリーは9600mAhで、連続使用時間は約5時間。モニターの寸法は、幅625.1×奥行53.6mm×高さ363.5、スタンドを含めると高さは1158.64～1328.5mm。質量は8.2kg。