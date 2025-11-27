チタン製ヒンジプレートで高耐久 モトローラ 折りたたみスマホ「razrシリーズ」の最上位機種

モトローラから新たな折りたたみスマホが登場

高い耐久性と高性能を両立 折りたたみだから撮り方も自由自在

motorola razr 60 ultra

アルカンターラを採用した本体

チタンのヒンジプレートで耐久性を高めた

折りたたみだから片手操作も簡単

フレックスビュースタイルでさまざまなシーンに対応できる

モトローラ・モビリティ・ジャパンは12月12日、Androidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」を各オンラインストア、KDDI、IIJmio、家電量販店などで発売する。公式ストア価格は19万9800円。KDDIでは予約販売を行っている。新製品は、折りたたみスマートフォンmotorola razrシリーズの最上位機種で、独自の機能と高スペックな点が特徴だ。スマートフォンの素材として初めて「アルカンターラ」を使用した高級感あるデザイン、ステンレスと比較して4倍の強度を確保したチタンのヒンジプレートによる耐久性の高い筐体を採用する。最新のmoto ai機能では、スマホの通知を自動で分析する「とりまリスト」、音声を書き起こしてくれる「おまとメモ」など、便利なモードを搭載。さらに、AIが写真や動画の快適な撮影をサポートしてくれる。メインのディスプレーには約7インチの2992×1224（Super HD）ディスプレー、アウトディスプレーには、razrシリーズ最大の4.0インチ外部ディスプレー（1272×1080）をそれぞれ採用。また、カメラには、5000万画素のカメラを3つ採用。様々な角度で自立させることができるフレックスビュースタイルが特徴で、テントモード、90度開いた状態で手に持つビデオカメラモードなど、シーンに合わせてさまざまな使い方ができる。ズームは最大30倍まで可能で、動画撮影では、8K（30fps）撮影まで対応している。CPUには、AI 強化モバイルプラットフォーム「Snapdragon 8 Elite」を搭載。メインメモリーは16GB、内部ストレージは512GB。バッテリーには、4700mAhバッテリーを採用し、68W TurboPower チャージ充電による高速充電が可能だ。