スマホにマグネット吸着するから便利！CIOのケーブル内蔵モバイルバッテリー

「CIO Mate Powerbank002」の

使用イメージ

重ね持ちのまま内蔵USB-Cケーブルを引き出して充電

バッテリー残量を1％単位で確かめられる

6色のカラーバリエーションを用意

CIOは11月21日に、「CIO Mate」ブランドから発売する、ケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」の予約販売を、Amazon.co.jpにて開始した。カラーは、ライトブラック、ナチュラルホワイト、モスグリーン、シェルピンク、カームブルー、エアリーパープルの6色。価格は3080円。家電量販店などでの一般販売も予定している。「CIO Mate Powerbank002」は、スリムかつ軽量でマグネット吸着に対応したスマートフォンやケースに固定させて使える、ケーブル内蔵モバイルバッテリー。バッテリー容量は5000mAhで、スマートフォンやケースにマグネットで吸着させて、重ね持ちの状態で内蔵USB Type-Cケーブル（最大15W出力に対応）を使って充電できる。また、本体側面には内蔵ケーブルと同様に最大15W出力が可能なUSB Type-Cポートも備えている（内蔵USB Type-Cケーブルとの併用では、USBポートと合わせて計15W出力が可能）。本体は、コンパクト＆軽量で持ち運びしやすく、バッテリー残量を1％単位で細かく表示する。また、表面には手になじむシボ加工を施しており、日常使いでもキズがつきにくい。サイズは幅64.5×高さ15.0×奥行き94.7mmで、重さは約120g。