デンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージ！「チェンソーマン レゼ篇」のスマートウォッチ

劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のデンジ、レゼ、マキマ、

早川アキをイメージしたスマートウォッチが登場

通知があると「ポチタ」が登場する遊び心あふれるギミック

装着イメージ

心拍数の変化によるキャラクターの変化イメージ（左）と、

通知があった際のポチタ登場イメージ

デンジモデル

ウエニ貿易は11月25日に、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」から、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のデンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチの予約受け付けを開始する。いずれも価格は9900円。一般発売は11月28日となる。今回、発売される劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のデンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチは、それぞれのキャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤を備えている。急速充電が可能で、1回の充電で最大14日動作するロングライフバッテリーを搭載するほか、ストレス管理や運動管理といった機能を備えており、軽量設計を採用するなど、デザイン性と実用的な機能性を兼ね備える。心拍数が一定以上に上昇すると、画面のキャラクターが変化する遊び心あふれるギミックを搭載するとともに、通知があるとポチタが登場するなど、作品の世界観を楽しみつつ日常生活を便利にする仕様となっている。「デンジモデル」（HUC-CM-BD10-D）は、心拍数が一定以上に上がると数値横のスターターロープが引っ張られ、デンジが「チェンソーマン」に変化する。あわせて、一定のバッテリ残量ごとにチェンソーが短くなるギミックを搭載し、「チェンソーマン」のチェンソーとデンジの胸にあるスターターロープをイメージした、ベルトデザインを採用している。「レゼモデル」（HUC-CM-BD10-R）は、心拍数が一定以上に上がると数値横のチョーカーのピンが引っ張られ、レゼがボムに変化する。あわせて、一定のバッテリー残量ごとに爆弾の導火線が短くなり、花を表現したベルトデザインを採用している。「マキマモデル」（HUC-CM-BD10-M）は、心拍数が一定以上に上がるとマキマのカラーが変化する。あわせて、一定のバッテリー残量ごとにコーヒーの湯気がなくなり、マキマの瞳の模様をイメージしたベルトデザインを採用している。「早川アキモデル」（HUC-CM-BD10-A）は、心拍数が一定以上に上がると早川アキのカラーが変化する。あわせて、一定のバッテリー残量ごとにタバコが短くなり、タバコの煙をイメージしたベルトデザインを採用している。各モデルごとに、特別仕様の専用ボックスを用意しており、ボタンを押すだけで簡単に付け替えられるカスタムストラップが付属する。