組み立て不要 買って5分で印刷開始 初心者向けの3Dプリンター 価格は約7万円

3Dプリンターをより簡単に、より安定して、より身近に

SPARKX i7

デスク環境にもなじみやすい

多色プリントにも対応

AIがモデルを生成サポート

Crealityはこのほど、初心者向け3Dプリンター「SPARKX i7」を発売した。価格は多色プリント対応モデルが7万1800円。「SPARKX i7」は米ラスベガスで開催されたテクノロジーの見本市「CES 2026」で初公開されたもの。3Dプリントを「より簡単に、より安定して、より身近に」することを目的として開発されたエントリー向けデスクトップ3Dプリンターだ。従来の複雑なセットアップや騒音といった課題を大幅に軽減し、自宅やデスク環境ですぐに3Dプリントを始めることができるという。開封から印刷開始まで5分というのが触れ込みで、面倒な組み立て作業も不要だ。本体は、ミニマルデザインを採用し、一般的なデスク環境にもなじみやすい。本体サイズは470×423×456mmで、造形サイズは260×260×255mm。ノズル交換が簡単なクイックスワップ式ホットエンドを採用するほか、新設計のカラーチェンジ機構と4色フィラメントシステムによる多色プリントに対応し、初心者でも扱いやすい設計となっている。このほかにも、AI機能を活用し、「モデル生成サポート」「プリント支援機能」「モバイルアプリによるリアルタイム操作」などを実現。直感的な3Dプリント体験をサポートする。