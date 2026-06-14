最適な電力を自動分配 「PWRArrange」搭載 バッファローの最新USB充電器3モデル

持ち運びしやすいサイズから据え置き型までラインアップ

左から「BSACPD10005C4BK」「BSACPD14005C4BK」「BSACPD24005C4BK」

PWRArrange

折りたたみプラグを採用

瞬停抑制機能

バッファローは7月上旬、各ポートに最適な電力を自動で分配する電力自動分配機能「PWRArrange」を搭載したUSB Power Delivery対応充電器「BSACPD10005C4BK」「BSACPD14005C4BK」「BSACPD24005C4BK」の3製品を発売する。Amazon.co.jpで予約受付中だ。新製品は、各ポートに最適な電力を自動で分配する「PWRArrange」で充電不具合の発生を軽減するUSB充電器だ。BSACPD10005C4BKは最大100Wモデルで、PD対応USB Type-Cポート3つ、Type-Aポート1つを搭載する。価格は6480円BSACPD14005C4BKは最大140Wモデルで、Type-Cポート4つを搭載する。価格は1万1980円BSACPD24005C4BKは合計240Wモデルの据え置きタイプ。PD対応USB Type-Cポート4つを搭載する。価格は1万7980円。100Wモデル、140Wモデルは、持ち運びしやすいサイズ感で、折りたたみプラグにより取り回しも良い。さらに、抜き挿しするたびに充電が止まる現象を防ぐ、瞬停抑制機能を搭載。同時接続しているデバイスの充電を妨げることなく、機器のケーブルを抜き挿し可能だ。